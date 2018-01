Ellen pressade Khloé – om Kylies graviditet

Khloé Kardashian gästade ”The Ellen DeGeneres Show" på torsdagen.

Då ”bekräftade” Ellen DeGeneres halvsystern Kylie Jenners graviditet.

Foto: Ellen DeGeneres Show

Hemlighetsmakeri.

Så kan man med ett ord sammanfatta de kändisgraviditeter som som finns och sägs finnas i familjen Kardashian/Jenner.

Khloé Kardashian , 33, har gått ut med att hon är gravid med sitt första barn. Men hon har ännu inte avslöjat om det blir en pojke eller en flicka. Det beskedet får fansen vänta på tills det avslöjas i den nu pågående säsongen av ”Keeping up with the Kardashians”

På torsdagskvällen sändes det senaste avsnittet av ”The Ellen DeGeneres Show”, där Khloé var gäst. Då fick hon frågor om sin halvsyster Kylie Jenner, som många tror är gravid.

– Har Kylie ett matbegär nu? frågar Ellen DeGeneres , 59.

– Vad menar du? svarar Khloé, varpå Ellen säger att hon är gravid.

”Varför är hon inte med på julkortet?”

Khloé försöker hävda att hon inte vet något om den påstådda graviditeten, men Ellen DeGeneres ger sig inte.

– Kom igen nu, varför var hon inte med på julkortet?

Ellen DeGeneres verkar också tycka att det är för många hemligheter kring det hela och tittar Khloé Kardashian djupt i ögonen och säger:

– Kolla dina ögon! Allihopa, hon är gravid! Jag kan se det i hennes ögon.

– Jag är gravid, svarar Khloé Kardashain skämtsamt

– Nej, inte du. Kylie är gravid. Jag kan säga det nu. Jag kommer att lägga ett spel på det nu.

”Gud har alltid sin plan”

Samtalet kom också att handla om den bekräftade graviditeten, alltså Khloés.

Hon valde att gå ut med havandeskapet på Instagram strax före jul. Då var hon mer halvvägs till födseln.

På frågan varför hon höll det hemligt så länge svarade hon:

– Jag ville göra något för mig själv och skriva något som kändes hjärtligt för mig. Jag har velat ha ett barn så länge och det var den perfekta stunden i mina ögon. Gud har alltid sin plan. Jag ville göra det när jag ville göra och när jag kände mig bekväm vid det.

The Ellen DeGeneres Show visas på kanal 5.

