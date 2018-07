Charlotte Perrelli + FÖLJ

Perrellis galna bråk med Bert Karlsson: Väldigt mycket smärta

Försökte få henne bankrutt: ”Det hela kostade mig flera miljoner”

Efter vinsten i Eurovision blev Charlotte Perrelli och Bert Karlsson riktiga ovänner.

Han gjorde allt för att knäcka henne ekonomiskt. Och lyckades nästan.

– Jag är glad att jag har förmågan att kunna förlåta. Det gick ju många år när vi inte pratade alls, där det var jävligt spänt, säger Charlotte till Nöjesbladet.

Att jobba med Bert Karlsson, 73, är som att åka berg- och dalbana. På gott och på ont. Det är Charlotte Perrelli, 43, den första att intyga.

De båda gick från att ha en framgångsrik jobbrelation och vara de allra bästa vänner till att bli ovänner och bittra fiender under många år.

– Lång historia, men den korta versionen är att efter vinsten i Eurovision med ”Take me to your heaven” så funkade det inte för mig att jobba kvar i Wizex. Jag kände att det var en ohållbar situation – och det gillade inte Bert och vi blev riktiga ovänner i samband med detta, säger Charlotte och fortsätter:

– Bert ville knäcka mig. Han gick på otroligt hårt och det finns löpsedlar från den tiden där det står: ’Uppdrag: Jag ska knäcka Charlotte Nilsson’. Han hade Mariann Grammofon i ryggen och stämde mig som privatperson. Då ska man komma ihåg att jag bara var 24 år.

Det var lite som David möter Goliat.

1 av 4 | Foto: LEIF R JANSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN Charlotte Perrelli och Bert Karlsson.

”Jag blev orättvist behandlad”

– Det hela slutade med att vi gjorde upp och var och en fick stå för sina advokatkostnader vilket han visste hela tiden. Han har ju gjort så här förut. Det hela kostade mig flera miljoner som jag aldrig har fått tillbaka. Medan han slapp plocka sina kostnader från sin egen ficka om man säger så. Bert har orsakat mig väldigt, väldigt mycket smärta. När han blir arg är han otroligt långsint. Jag blev väldigt orättvist behandlad.

Charlotte är samtidigt väldigt noga med att lyfta fram att det också finns en annan sida av Bert som det är lätt att glömma bort.

– Det är få människor som har ett så stort hjärta som Bert när det väl kommer till kritan. Det är jag glad för att kunna säga i dag. Och jag är glad att jag har förmåga att kunna förlåta. Det gick ju många år när vi inte pratade alls, där det var jävligt spänt.

”Käre tid, hur fan ska det här gå?”

Om det var vinsten i Eurovison Song Contest med ”Take med to your heaven” som drog i gång konflikterna och kaoset så var det ”Talang” i TV4 som fick de båda schlagerlegenderna att begrava stridsyxan.

– Jag kommer ihåg när de sa att de ville ha oss två i juryn till Talang och jag kände ”käre tid, hur fan ska det här gå?”. Men vi började jobba tillsammans och vi hade tre fantastiska år ihop som var skitroliga. Sedan dess har vi varit vänner igen, säger hon.

Även Charlottes kollega Jessica Andersson har pratat med Nöjesbladet om Berts stora hjärta, och Charlotte minns ett tillfälle när han visade upp den goda sidan lite extra.

– När min son Angelo var sju år så blev han väldigt sjuk. Vi fick åka in och de trodde att han hade en tumör, han kräktes, hade yrsel och vi hittade inte vad det var för fel under en lång period. Detta fick Bert nys och då är han den första som ringer. Det säger något om honom, säger hon och fortsätter:

– De flesta ringer inte överhuvudtaget, de tänker att de inte ska lägga sig i. Men han ringde för att han fattade att det var allvar. Och där ser man att det faktiskt finns ett hjärta som är på riktigt. Han har många goda sidor och kvaliteter som man ibland liksom glömmer bort. Jag kan i dag med handen på hjärtat säga att jag tycker väldigt mycket om Bert.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Bert Karlsson som inte vill kommentera mer än:

– Jag tycker väldigt mycket om Charlotte.

