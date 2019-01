Tommy Nilsson + FÖLJ

TV4:s okända krav på Tommy Nilsson i ”Så mycket bättre”

avAlex Hartelius

NÖJE 26 januari 2019 20:45

Tommy Nilsson kuppade in Little Jinder i sin tolkning av Freddie Wadlings låt i ”Så mycket bättre”.

Då kom TV4 med motkravet att de inte fick öva tillsammans innan programinspelningen.

– ”Så mycket bättre”-redaktionen sa att vi inte fick träffa varandra förrän vi kom fram till ön, säger han till Nöjesbladet.

Artisten Freddie Wadling dog bara en vecka innan han skulle medverka under inspelningen av TV4:s ”Så mycket bättre” 2016. Då hade de andra artisterna sedan lång tid tillbaka påbörjat arbetet med att tolka hans låtar.

I en intervju med Nöjesbladet säger Tommy Nilsson, 58, att han tidigt bestämt sig för att tolka låten ”Det sitter i dig”, men att det blev svårt att hitta en egen ton.

– När jag satt och jobbade med Freddies låtar upptäckte jag att vi inte var så långt ifrån varandra. Det blev så himla likt Freddie, det fanns något i hans sätt att sjunga som gjorde det svårt att hitta en egen väg, säger han.

När Tommy Nilsson hörde låten upptäckte han att den handlade om ett samtal mellan far och dotter. Han fick då idén om att göra en duett, vilket resulterade i att han kuppade in Little Jinder, 30.

TV4:s krav på Tommy Nilsson

Tommy Nilsson framförde önskemålet till TV4 som kom med motkravet att artisterna inte fick höra varandras versioner innan inspelningen av programmet skulle börja.

– Jag kollade med Josefine (Little Jinder reds anm.) om hon hade lust att göra den här låten med mig, vilket hon hade. Men ”Så mycket bättre”-redaktionen sa att vi inte fick träffa varandra förrän vi kom fram till ön.

Tommy Nilsson beskriver det som aningen konstigt eftersom han aldrig tidigare träffat Little Jinder. Strax efter att de hade presenterat sig för varandra på ön skulle de sjunga en låt ihop.

– Vi hann repetera tillsammans två gånger innan vi framförde låten.



Tommy Nilsson.

”Mitt bästa liv ligger framför mig”

Sedan ”Så mycket bättre” har Tommy Nilsson fortsatt att turnera. Han berättar att han brukar spela några av sina tolkningar från programmet och att Ted Gärdestads låt ”I den stora sorgens famn”, som han framförde i samband med hyllningsdagen av Ted Gärdestad, är den som publiken önskar mest frekvent.

Tommy Nilsson upplever det som att ”Så mycket bättre” blev ett lyft för hans karriär och att det också gav honom en yngre publik och en ny repertoar.

– Ibland kan man bli trött på sig själv. Publiken vill ha nånting, men själv kanske man vill man göra något helt annat. Då kan det bli en konflikt – och den måste man ta sig igenom.

Du trivs med livet?

– Jag tycker det är skitkul att skriva musik just nu. Jag tror att mitt bästa liv ligger framför mig. Det behöver inte betyda den största kommersiella framgången, utan det kan handla om min bästa låt och mitt bästa gig.

