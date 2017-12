Efter kritiken: Rickard Olsson kan lämna SVT

Tv-profilen: ”I helgen vet jag”



Rickard Olsson har inte hymlat med missnöjet mot sin arbetsgivare.

Nu överväger han att lämna sin SVT.

Tv-profilen ska fatta ett beslut de närmsta dagarna, skriver han i ett sms till Expressen .

Han har kritiserat kanalen friskt.

Nu funderar Rickard Olsson , 50, på att ta sitt pick och pack och lämna sin arbetsgivare SVT för gott.

Tv-profilen, som leder långköraren ”Vem vet mest”, ska överväga för- och nackdelarna med att vara kvar de närmsta dagarna. Sedan ska han fatta ett beslut.

”Jag ska spela in sista programmet med ”Vem vet mest junior” i dag, sedan åka hem och göra en plus- och minus-lista. I helgen vet jag", skriver han i ett sms till Expressen under onsdagen.

Vem vet mest har gjorts om

Vad han kommer välja är höljt i dunkel.

”Jag vet inte ens om jag är tvehågsen eller ambivalent”, skriver Rickard Olsson.

Anledningen till att han överväger att sluta är att SVT gjort om ”Vem vet mest” så att det sänds på lördagar i stället för varje vardagskväll. I stället för att visas fem dagar i veckan, ska den nya versionen av programmet bara sändas på lördagar, men blir då 15 minuter längre. Det flyttas också från SVT2 till SVT1.

Olsson har tidigare riktat hård kritik mot förändringarna.

– Det är tittarna jag tycker synd om i det här, eftersom ”Vem vet mest?” är vanetittar-program. Helgunderhållning kan man lätt byta ut, sa han till Nöjesbladet i maj.

Petades från Vasaloppet

Han var också missnöjd när han petades som SVT:s Vasaloppsreporter i vintras.

– Det är ingen mänsklig rättighet att åka Vasaloppet för SVT. Men om man ska göra något nytt tycker jag att jag har rätt att få veta det. Nu var det istället som att de gjorde slut på sms. Det är oskönt. Om man är ett bolag som utger sig för att vara god och som är stort – då ska man vara snäll, sa han.

Rickard Olsson är frilansare och är inte anställd på SVT, men han har ett kontrakt som gäller fram till nyår. Enligt Expressen vill SVT gärna behålla profilen efter det.

