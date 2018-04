The girl with the dragon tattoo + FÖLJ

Här spelas nya ”Millennium”-filmen in i Stockholm

NÖJE 12 april 2018 17:45

Polisbilar med blinkande blåljus. Många undrade vad som stod på.

Filminspelning. Storfilm från Hollywood.

Nu filmas den nya ”Millennium” i Stockholm. Med Claire Fox som Lisbeth Salander och Sverrir Gudnason som Mikael Blomkvst.

”The girl in the spiders web” bygger på David Lagercrantz roman, ”Det som inte dödar oss”. Det är den fjärde i serien efter Stieg Larssons tre ”Millennium-romaner som också blev filmer med Michael Nyqvist och Noomi Rapace.

Den första av dem blev också storfilm i Hollywood med Rooney Mara och Daniel Craig.

”The girl with the dragon tattoo” spelades delvis in i Stockholm och samma sak med ”The girl in the spiders web”. Tidigare i år har scener till nya filmen tagits i Berlin.

Action på kajen i Finnboda

Regissören Fede Alvarez (”Don´t breathe”) styr inspelningarna i Stockholm. På torsdagen var det action utmed kajen i Finnboda på södra sidan av Stockholm. Där sågs en motorcykel och några polisbilar enligt fotografen Per-Olof Sännås.

Förutom Claire Foy och Sverrir Gudnason finns Claes Bang, Vicky Krieps, Sylvia Hoeks och Stephen Merchant i rollistan.

”The girls in the spiders web” får svensk biopremiär den 25 oktober.