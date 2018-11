Mia Skäringer + FÖLJ

Arg och rolig Mia Skäringer i påkostad arenashow

Foto: Annika Berglund Mia Skäringer sjunger, gör sketcher och överraskar.

NÖJE 2 november 2018 23:53

Avig Maria - no more fucks to give

Mia Skäringer

Conventum, Örebro. Regi Helena Bergström. Längd: 2 timmar 30 minuter.

Hon fyller ishockeyhallar. Mia Skäringer har sålt 140 000 biljetter redan före premiären. Tre Scandinavium. Två Globen.

Behovet av Mia Skäringer är stort. Kärleken till Mia Skäringer öronbedövande.

Hon svarar med en storslagen föreställning gjord för arenor. Rockband, dansare, imponerande ljusshow. Känslostark, ilsken och rolig.

Man har inte hört jubel förrän man hört jublet när Mia Skäringer kommer i en hall med 3 000 i publiken, mest kvinnor i alla åldrar. Hon säger vad många vill säga och höra, hon blottar sin kropp och själ på ett sätt som många tycker är befriande.

Det är Ladies night, den kvinnliga versionen.

Men hon varnar direkt att hon är en glädjedödare. (Psst... det är hon inte).

Hon startar med övergrepp hon utsatts för, om ätstörningar, förlossningsskador, sexuella trauman. Kvällens genomgående tema är vad män kommer undan med och kvinnor inte kan göra. Det är #metoo-insikter från en som varit med och som fått nog.

Hon läser ur Mikael Persbrandts och Tommy Berggrens självbiografier, och visar hur en mening ur Berggrens memoarer är ”hela kostcirkeln av kvinnoförakt”. Hon har inget tålamod med vivörer.

Hon gör ett underhållande nummer med dansare där hon spelar Karlstads svar på Beyoncé och tränar in ett ”sexigt” dansnummer utklädd till kattkvinna. Hon har flera starka sångnummer, och sjunger som alltid mycket bra. En energisk ”Running up that hill (a deal with God”) av Kate Bush, men också flera låtar på svenska som sätter igång handklapp från publiken.

Arenarock, men även kul lågmälda tolkningar av temat ur ”Jönssonligan”. Mia Skäringer förklarar hur Gösta Ekman och hans Sickan väckte hennes lust till skådespelandet.

I ett helt annat uttryck finns ett filmat sångnummer med Silvana Imam, Skäringer som Tabita och många andra kvinnor. En manifestation med knuten näve. Kvällen är en föreställning med överraskningar och många uttryck.

Skrattometern ger högst utslag när hon discodansar under en New York-resa. Eller när hon demonstrerar hur folk har sex på köksbänkar i tjusiga tv-serier.

Onani, manlig och kvinnlig, utreds också tillfredsställande. Gynekologstolar och döden. Mia Skäringer pratar om mycket som få pratar om. Jag tror hon sätter igång många samtal.

FAKTA Turné: 3-4/11 Linköping, 8/11 Gävle, 9/11 Västerås, 10-11/11 Karlstad, 14-15/11 Uppsala, 17-18/11 Göteborg Scandinavium, 22/11 Halmstad, 23/11 Malm, 24-25 Globen, Stockholm. 2019: 7/3 Örebro, 8/3 Malmö, 9/3 Jönköping, 10/3 Linköping, 13/3 Eskilstuna, 14/3 Helsingborg, 15/3 Halmstad, 16/3 Globen Stockholm, 25/10 Luleå, 26/10 Örnsköldsvik, 27/10 Östersund, 31/10 Kristianstad, 1/11 Lidköping, 2/11 Sandviken, 3/11 Leksand, 9/11 Scandinavium Göteborg.

