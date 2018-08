Oskar Linnros + FÖLJ

Oskar Linnros gör sin sista spelning – tar paus från musiken



1 av 2 | Foto: Pernilla Wahlman Oskar Linnros.

NÖJE 26 augusti 2018 19:46

Oskar Linnros avslutar sin turné på Gröna Lund i kväll.

Därefter tar han paus från musiken ett tag.

Artisten väntar barn med fästmön Nina Nestlander.

Oskar Linnros, 35, firar turnéavslut på Gröna lunds 135-årsjubileum på Stora scenen i kväll.

– Tro mig när jag säger att jag är peppad. Tro mig när jag säger att det kommer bli en kväll jag aldrig kommer glömma och inte ni som är där heller, säger han i ett klipp på sin Instagram under söndagseftermiddagen.

I Nyhetsmorgon på TV4 utvecklar han:

– Jag tycker vi är som bäst nu och det känns som perfekt tid att avsluta i kväll på Gröna Lund.

Oskar Linnros släppte hyllade albumet ”Väntar på en ängel” i november förra året, hans första egna släpp på fyra år. Albumet har bidragit till totalt fyra turnéer.

– Jag har aldrig gjort en riktigt dålig spelning på Grönan. Jag har heller aldrig sett en riktigt dålig spelning på Grönan, säger han vidare i programmet.

Spelningen blir inte bara den sista för den här turnéperioden. Det blir också den sista han gör på ett tag, vilket programledaren Tilde de Paula Eby konstaterar i sändningen.

– Gröna Lund kan ju faktiskt bli den sista spelningen på väldigt länge med Oskar Linnros. Du ska bli pappa, grattis, säger hon till sin gäst.

– Tack så mycket, svarar Oskar Linnros.

Avslöjade babylyckan på Way out west

Artisten berättade den glada nyheten under sin spelning på Way out West i Göteborg tidigare i somras. Enligt Hänt berättade han för publiken att han kommer ta en paus från musiken ett tag – och avslöjade sedan att hans fästmö Nina Nestlander, 33, är gravid.

”Det som gjorde spelningen på WOW i fredags oförglömlig för mig var kombinationen klubb, festival, reaktionen på mitt lilla avslöjande och den bästa publik som INTE kan köpas för pengar. Grät nästan”, skrev han på Instagram i samband med uppträdandet.

De fans som var plats under spelningen berättade för andra som inte varit där vad det lilla avslöjandet gått ut på.

”Han ska få en liten bebis”, skrev en person i kommentarsfältet.

”Oskardagen var den bästa dagen på way out och GRATTIS”, skrev en annan.

På nyårsafton meddelade Oskar Linnros på Instagram att han och Nina Nestlander förlovat sig.

”Jag tänker lova att de e du å jag för evigt. God Ny Framtid/Lyckliga”, skrev han till en bild på Nina som visar upp sin ring.

Textraden är delvis från låten ”Bäst”, som Linnros släppte 2017.

26 augusti 2018 19:46