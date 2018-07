Walt Disney Company + FÖLJ

Disney sparkar regissör för stötande skämt

Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix James Gunn.

NÖJE 21 juli 2018 05:41

Den amerikanske regissören James Gunn får kicken från sin kommande film "Guardians of the galaxy Vol. 3", uppger Hollywood Reporter.

Beslutet kom efter att regissörens gamla Twitter-inlägg från 2008 och 2009 grävts fram av den konservativa hemsidan The Daily Caller. I inläggen skämtar regissören bland annat om pedofili och våldtäkt.

"De kränkande attityderna och uttalandena som upptäckts på James Twitter är oförsvarbara och överensstämmer inte med vår studios värderingar, så vi har avbrutit vårt samarbete med honom", skriver Walt Disney Studios ordförande Alan Horn i ett pressmeddelande.

Försvarar sig

James Gunn i sin tur anser inte att de gamla inläggen representerar vem han är i dag. "Jag säger inte att jag är bättre, men jag är väldigt, väldigt annorlunda än jag var för några år sedan", skriver regissören på Twitter.

James Gunn har även skrivit manuset till "Guardians of the galaxy Vol. 3" som enligt planen skulle börja spelas in i höst – med premiär 2020.

