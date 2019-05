Caroline Grane + FÖLJ

Svenska Hollywoodfrun Caroline Grane gravid – och lycklig singel

”Pappan är jag tyvärr inte tillsammans med”

avAlice Göransson

NÖJE 28 maj 2019 10:57

Efter flera års kamp väntar hon äntligen sitt första barn.

Hollywoodfrun Caroline Grane avslöjar att hon blivit gravid naturligt, men att hon och pappan inte är tillsammans.

– I New York lever folk som i ”Sex and the city” och glömmer bort att skaffa barn innan det är försent. Så jag är väldigt glad att jag är gravid, säger hon.

Caroline Grane, 41, blev ett känt ansikte för svenska folket 2015 när hon medverkade i TV3:s realityserie ”Svenska Hollywoodfruar”.

Nu väntar tv-profilen äntligen sitt första barn, efter att ha velat bli gravid de senaste fem åren.

– Jag är så himla glad. Många av mina kompisar kan inte få barn längre. Problemet med denna generation är att alla gör allt för karriären och sen försvinner liksom åren och då kan man inte bli gravid längre, säger hon.

Anlitat en doula till förlossningen

Caroline Grane berättar att hon är singel, men att det finns en pappa i bilden.

– Pappan är jag tyvärr inte tillsammans med men jag vill att han och barnet ska ha en bra relation. Det är klart man hade önskat att det hade funkat men tyvärr så gick inte det. Vi var tillsammans ett tag men vi kommer inte att bli det igen. Jag fokuserar istället på förlossningen och att barnet ska vara friskt.

Men tv-profilen kommer inte att åka ensam till förlossningen. Hon har anlitat en doula, en erfaren person som finns som hjälp och stöd under graviditeten.

– Även om jag hade varit i en relation så tror jag inte att jag hade låtit mannen komma in förrän efter att det var klart. Det känns skönt att ha en professionell support med erfarenhet i stället för en man faktiskt.











1 av 4 | Foto: TV3 Gunilla Persson, Agnes-Nicole Winter, Maria Montazami, Caroline Grane och Åsa Vesterlund.

Nervös men förberedd

Nu är Caroline Grane i vecka 38 och är i full gång med alla förberedelser. Hon tittar bland annat på Youtube-klipp som visar förlossningar och har även gått kurser som ska förbereda henne inför mammalivet.

– Jag är lite nervös men känner mig samtidigt lugn, jag är tacksam för att barnet är friskt. Men när man tänker tanken ”oj, tänk om vattnet går nu”, då blir man lite nervös. Annars är jag bara lycklig att jag väntar en son. I New York lever folk som i ”Sex and the city” och glömmer bort att skaffa barn innan det är försent. Så jag är väldigt glad att jag är gravid, säger hon.

Har du funderat på några namn?

– Jag har lite namnförslag men inget bestämt. Jag får se när han kommer ut vad det är för någon, jag tror att man känner det då, säger hon.

LÄS OCKSÅ PLUS Nya Hollywoodfrun Caroline Grane: Gunillas hus svårsålt

LÄS OCKSÅ De deltar i ”Svenska Hollywoodfruar” 2018 – stornamnet inte med