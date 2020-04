Gratis filmer till 70-plussare och andra gratisnöjen i coronatider

avAndreas Hansson , Natalie Demirian

Publicerad: 07 april 2020 kl. 09.46

Uppdaterad: 07 april 2020 kl. 10.02

Folkhälsomyndigheten och regeringen uppmanar 70-plussare att stanna hemma i coronatider.

Här är gratisnöjen till dig som sitter hemma och har internetuppkoppling!

Ljud- och e-böcker

Tjänster som Storytel och Nextory har utökat sin gratis 14 dagars provperiod till 30 dagar. I tjänsterna finns massor av nya och gamla böcker i e-boksform och ljudboksform.

Flera andra ljudbokstjänster, som Bookbeat och Bokus Play erbjuder en 14 dagars gratisperiod.

Kom ihåg att läsa villkoren hos varje tjänst för att veta när du behöver avsluta din period innan det övergår till ett vanligt abonnemang som kostar pengar.

Foto: LARS ROSENGREN ”Adam & Eva” med Josefin Nilsson och Björn Kjellman i huvudrollerna är en av filmerna som finns på SVT Play.

Film, tv-serier och dokumentärer

SVT Play

På SVT Play finns flera filmer, tv-program och tv-serier att se gratis och förstås utan reklam. På den här länken kan du se hela utbudet.

Här är några av filmerna som är tillgängliga (tryck på plusbetygen för recension):

”Adam & Eva”

”The girl in the book”

”Truth”

”En enkel till Antibes” +++

”Sjunde inseglet”

”Vi hade i alla fall tur med vädret”

”Mommy” +++

”Cirkeln” ++++

”Good kill”

”Farligt löfte”

Några av tv-serierna som är tillgängliga:

Några av dokumentärerna som är tillgängliga:

”Anna Holmlund: Jag vill åka hem”

”Avicii: True stories”

”Clinton och otrohetsskandalen”

”Coronaviruset”

”Drömmen om Sverige”

”Hillary”

”Hédi Fried: Min oro”



Andra streamingtjänster

Även här är det viktigt att komma ihåg att läsa villkoren hos varje tjänst för att veta när du behöver avsluta din period innan det övergår till ett vanligt abonnemang som kostar pengar.

Prime Video: Amazons streamingtjänst är relativt ny i Sverige jämfört med andra, liknande, tjänster. Nu erbjuder de 30 dagars gratis provperiod.

HBO Nordic: Har två veckors provperiod.

Viaplay: Har två veckors provperiod.

C More: Har två veckors provperiod.

Dplay: Har två veckors provperiod.

Foto: Jens Bäckström / TT NYHETSBYRÅN ”Jägarna” med Peter Stormare finns tillgänglig på SF Anytime.

Gratisfilmer hos SF Anytime

Hyrfilmstjänsten SF Anytime bjuder fram till 14 april alla 70-plussare på 30 gratisfilmer. För att ta del av erbjudandet och få tillgång till filmerna skickar man en mejlförfrågan till svenskaklassiker@sfanytime.com och erhåller därefter en värdekod per mejl. Denna skriver man in när man ska hyra filmen och därefter görs filmen tillgänglig utan kostnad. En värdekod per person gäller.

Här är SF Studios filmerna som erbjuds gratis:

Alla sällskapsresan-filmer

Yrrol

Jönssonligan – alla filmer

Det sjunde inseglet

Utvandrarna (1971)

Så som i himmelen (2004)

Drömkåken (1993)

Nybyggarna (1972)

Jägarna 1 (1996)

Jägarna 2 (2011)

Adam & Eva (1997)

Strul (1988)

Svensson Svensson-filmen (1997)

Jungfrukällan (1960)

Joker (1991)

Mitt liv som hund (1985)

Fanny & Alexander (1982)

Änglagård 2 – Andra sommaren (1994)

Änglagård 3 – Tredje gången gillt

Sommarnattens leende (1955)

Scener ur ett äktenskap (1973)

Persona (1966)

Sånt är livet (1996)

Tystnaden (1963)

Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Innehållet är brett på Youtube.

Youtube

På youtube.com finns en oändlig mängd videor att titta på, helt gratis. Timmarna flyger lätt förbi i det stora utbudet och det finns något för precis alla intressen – det är bara att söka i sökrutan efter dina intresseområden.

Du kan lyssna på musik, hitta en favoritprofil, titta på humorklipp, lära dig att laga det mesta och mycket, mycket mer.

Foto: Stina Stjernkvist / TT NYHETSBYRÅN Musiktjänsten Spotify finns att ladda ner till din dator eller mobil.

Musik och poddar

I musiktjänsten Spotify finns det en gratisversion att ladda ner till din dator eller i din mobil. Det ger dig tillgång till över 50 miljoner låtar och många podcast och ljudböcker att lyssna på. Däremot saknas många av de funktioner som finns i betalversionen Spotify Premium. Här kan du läsa mer om skillnaderna. Vill du prova på premium-versionen kan du göra det gratis i 30 dagar.

Podcasts: Det finns en uppsjö av så kallade poddar att lyssna på helt gratis, både via datorn och via mobilen. På poddtoppen kan du se vilka de mest populära poddarna är under diverse kategorier. Kanske hittar du en ny favorit?

P3 Dokumentär: Sveriges Radios populära program som undersöker ett nytt ämne i varje avsnitt. Här kan du höra om allt från intressanta kriminalfall till spännande femomen och historiska händelser. Alla avsnitt hittar du här.

Här är några av alla exempel:

Trustorhärvan

Vipeholmsexpirementen

Militärligan

Fallet Linda Chen

Kidnappningen av Uppsalastudenten

I Sveriges Radio Play, som du kan ladda ner till din mobiltelefon eller lyssna på via sverigesradio.se finns program av alla slag att lyssna på när du vill, samhällsprogram som Studio Ett , samtalsprogram som Radiopsykologen och Allvarligt talat samt humorprogram som På minuten och P3 Humor.

