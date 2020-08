Lena Endres mörka tankar under pandemin

Berättar om isoleringen i ”Sommar i P1”

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 05 augusti 2020 kl. 07.01

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Lena Endre.

Skådespelaren Lena Endre satt hemma isolerad i veckor på grund av misstänkt covid-19.

Nu berättar hon om de ”svarta tankarna” under den perioden.

– Det är som att den här sjukdomen kommer med något slags psykiskt knäckande ärende, säger hon i ”Sommar i P1”.

Skådespelaren Lena Endre, 65, berättar i sitt ”Sommar i P1” om hur coronapandemin har påverkat henne psykiskt. Speciellt under de veckor hon var hemma i sin ensamhet.

– Jag har haft tio veckor på mig i vår att sitta hemma för mig själv hela dagarna och fundera över ordets makt i corona. Inte bra, säger hon i sommarpratet.

Aftonbladet har tidigare skrivit om att den teaterpjäs som Endre regisserat på Oslo Nye Teater, ”Girls and boys”, fick ställas in i mitten av mars på grund av pandemin. Ungefär samtidigt insjuknade skådespelaren och hon drabbades av ”olika konstiga symptom” som tryck över bröstet och illamående. När hon ringde vårdupplysningen 1177 sa de att ”det med all säkerhet” var covid-19.

Foto: NILS PETTER NILSSON Lena Endre.

”Vilken urusel mamma”

I och med det beskedet isolerade sig Lena Endre i veckor.

– Det är som att den här sjukdomen kommer med något slags psykiskt knäckande ärende. Som att den vill att man ska sjunka djupt, inte bara ha feber och massa andra konstiga symptom som man aldrig varit med om förut, säger hon.

Hon berättar vidare om hur hennes tankar påverkades av pandemin och blev allt mer dystra.

– Att man ska tänka svarta tankar som: ”Herregud, vilken urusel mamma jag måste ha varit. Jag gick ju iväg till teatern varje kväll vid middagstid. Ingen hjälp med läxor, ingen nattning, ingen godnattsaga”, säger hon och fortsätter:

– Och när jag tänker efter, har jag verkligen åstadkommit någonting överhuvudtaget för någon annan människa?

Lena Endre sommarpratar onsdag 5 augusti. ”Sommar i P1” sänds 13.00 varje dag och finns tillgängligt för streaming från 07.00.

Aftonbladet har varit i kontakt med Lena Endre som inte har någonting att tillägga.

