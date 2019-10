Sons of anarchy + FÖLJ

Kurt Sutter sparkas efter flera klagomål

”Typiskt mig att få sparken för att vara ett svin”

avAlex Hartelius

17 oktober 2019 23:20

Tv-serieskaparen Kurt Sutter sparkas från tv-kanalen FX efter 18 år.

Enligt källor till Hollywood reporter ska det ha kommit in flera klagomål om hans beteende.

”Det är typiskt mig att få sparken för att vara ett påträngande svin”, skriver han.

Tv-serieskaparen Kurt Sutter, som bland annat ligger bakom tv-serierna ”Sons of Anarchy” och ”Mayans MC”, har fått sparken från tv-kanalen FX. Enligt Hollywood reporter har det kommit in flera klagomål om serieförfattarens beteende.

Kurt Sutter bekräftar själv att han fått sparken och skriver i ett brev:

”Det var inte så här jag ville avsluta mitt 18 år långa förhållande med FX. Det är typiskt mig att få sparken för att vara ett påträngande svin. Jag ber hemskt mycket om ursäkt ifall jag fått människor att känna sig undermåliga och inte uppskattade. Min avsikt var bokstavligen tvärtom”, skriver han bland annat.



Foto: RICHARD SHOTWELL Tv-serieskaparen Kurt Sutter sparkas från tv-kanalen FX efter 18 år.

Tidigare klagomål

Säsong två av ”Mayans MC” hade premiär i augusti. Kurt Sutter skriver i brevet att han inför säsongen tagit ett steg tillbaka för att låta andra axla en större roll i produktionen.

”Jag är inte säker på vad som händer med Mayans MC framöver. Men om serien fortsätter kommer den att vara i goda händer”.

I en intervju med Hollywood reporter förra året berättade Kurt Sutter att han hade ramat in en kopia av ett brev han fick med klagomål om hans oprofessionella beteende under ”Sons of Anarchy”.

”Anledningen till att brevet hängdes upp i första hand, och att det fortfarande hänger där, är inte för att säga ´dra åt helvete, jag är en cool kille´. Det handlar om att jag är en jävla idiot och att mitt beteende skapar stämningsansökningar.

