Khloé Kardashian ryter ifrån efter gravidryktena: ”Blir äcklad”

Realitystjärnan nekar graviditet

Publicerad: 14 maj 2020 kl. 10.07

Det ryktas att Khloé Kardashian väntar sitt andra barn med sitt ex Tristan Thompson.

Rykten som realitystjärnan inte uppskattar, minst sagt.

”Folk svär att de vet allt om mig. Inklusive min livmoder. Sjukt”, skriver hon på Twitter.

Exparet Khloé Kardashian, 35, och basketspelaren Tristan Thompsons, 29, förhållande kantades av flera otrohetsskandaler.

Tillsammans har de tvååriga dottern True.

Efter rapporter om att paret sitter i karantän tillsammans har rykten spridits om att Khloé Kardashian skulle vara gravid med deras andra barn. I sociala medier har många därefter skrivit arga kommentarer och menar att hon inte har någon självrespekt efter hans otrohet mot henne, något som hon nu rasar över.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Khloe Kardashian dementerar gravidryktet.

”Sjukt”

Dessutom menar hon att ryktena om en graviditet inte stämmer.

”Jag är inte på sociala medier mycket dessa dagar och det här är en av huvudanledningarna till varför jag håller mig borta. De sjuka och sårande sakerna folk säger. Jag blir äcklad av så många saker jag läser. Folk svär att de vet allt om mig. Inklusive min livmoder. Sjukt”, skriver hon nu på Twitter.

”Mitt liv, inte ert”

Hon fortsätter:

”De vidriga sakerna ni säger om mig på grund av ett rykte! Jag har sett så många sårande stories och tweets om mig över en falsk nyhet. Och även om det vore sant, det är mitt liv och inte ert”.

Realitystjärnan avslutar med ett tredje inlägg om att folk borde fokusera på sina egna familjer istället för hennes.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Tristan Thompson och Khloe Kardashian har dottern True tillsammans.

Flera otrohetsskandaler

Det var bara dagar innan hon skulle föda dottern 2018 som videofilmer spreds som visade hur Tristan Thompson kysste flera andra kvinnor. Efter otrohetsskandalen valde Khloé Kardashian att ge honom en andra chans.

Men ifjol var han otrogen igen, med hennes lillasyster Kylie Jenners då bästa vän.

Den gången lämnade Khloé Kardashian honom, och de har inte varit ett par sedan dess.

Fans till realityserien ”Keeping up with the Kardashians” har dock kunnat se i den senaste säsongen att Khloé Kardashian gärna vill ha ett syskon till sin dotter och att hon potentiellt skulle vilja få en spermadonation av Tristian Thompson, så att dottern skulle få ett helsyskon.

Foto: Skärmdump/Twitter

