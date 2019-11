Peter Stormare + FÖLJ

Stormare: ”De andra får sköta slavgörat”

Spelar kung i ”Jesus Christ Superstar” på Dalhalla

avJan-Olov Andersson

19 november 2019 20:16









1 av 3 | Foto: PETER WIXTRÖM Peter Stormare.

Peter Stormare har inte stått på en svensk teaterscen på över 30 år.

Men i sommar gör han Kung Herodes i rockmusikalen ”Jesus Christ Superstar” på Dalhalla.

– De andra får göra slavgörat. Sedan kommer jag in nedför en vit trappa, lampor ska tändas och så sjunger jag den här balla låten, säger han och skrattar.

Han är på blixtbesök i Stockholm. Har medverkat i TV 4:s ”Hellenius hörna”. Och träffat Viktoria Tocca, både artist i och producent för succéturnéen ”Från Broadway till Duvemåla”. Den här gången nöjer hon sig med att vara producent. Det är hon som har fått Peter Stormare att åter ställa sig på en svensk scen.

– Jag har känt henne länge. Vi har alltid tyckt om varandra. Nu frågade hon ödmjukt och jag tyckte det lät skitkul. Jag har ett späckat schema med filminspelningar, men Herodes-rollen passar, den är ju inte så stor.

”Jesus Christ Superstar” på Dalhalla sommaren 2020 har Linus Wahlgren i Jesus-rollen.

– Det blir ett mellanting mellan konsert och musikal. Det är ett arbete för Georg Malvius, som regisserar, var vi landar, säger Viktoria Tocca.

– Jag regisserar mig själv, mina två gester, skämtar Peter Stormare.

Har alltid varit religiös

Han har ett långt förhållande till Andrew Lloyd Webbers och Tim Rices klassiska rockmusikal.

– Jag såg originaluppsättningen på Palace Theatre i London. Minns inte om jag var där på skolresa eller med mina föräldrar. Jag var religiös, det har jag varit hela tiden, men det blev inte legalt att säga förrän George Harrison sjöng ”My sweet lord” och The Byrds gjorde ”Jesus is just alright”.

Hur ser din tro ut i dag?

– Jag är mitt eget tempel. Som ung var jag mycket i Filadelfiakyrkan för där hade de elorglar, gitarrer och trummor. Svenska kyrkan var ju urtrist, den gick jag ur i protest när jag blev 18. Tron finns som en grundsten i mig. Men så har jag ju spelat djävulen i filmen ”Constantine”. Då får man fråga sig själv om lov.

Dramaten på 80-talet

Han har inte spelat teater på tio år, då gjorde han Ibsen-pjäsen ”Hedda Gabler” på Broadway i New York mot Mary-Louise Parker.

I Sverige har han inte stått på en scen sedan han gjorde Ingmar Bergman-uppsättningarna av ”Hamlet” och ”Lång dags färd mot natt” på Dramaten i slutet av 1980-talet.

Sedan drog han till USA för att börja filma där.

– Jag hade börjat gerillagräva en tunnel från Dramaten till USA. Bergman var först sur och ville jag skulle vara kvar. Men sedan blev han glad, han tyckte ju man skulle följa sin intuition.

”Alice Cooper har gjort den”

Rollen i ”Jesus Christ Superstar” är inte stor. En låt, ”King Herod's song” i mitten av andra akten.

– Men det är en riktig showstopper, säger Viktoria Tocca.

– Alice Cooper har gjort den i en uppsättning, säger Peter Stormare.

Man har ännu inte bestämt vem som ska göra Maria Magdalenas roll. Hon som sjunger mest kända melodin ”I don't know how to love him”.

Peter Stormare skrattar och säger:

– Jag har hört att Carola är ledig i juli…



Foto: KRISTER HANSSON Ola Salo som Jesus i en tidigare uppsättning av ”Jesus Christ Superstar” .

Dalhalla 2020

”Jesus Christ Superstar” spelas på Dalhalla sommaren 2020 den 15 och 16 juli. Eventuellt kan det även bli en tredje föreställning. På scenen står bland annat Linus Wahlgren, Peter Stormare, Patrik Martinsson, Fred Johansson, Tord Hansson och Robban Högström.

Flera svenska uppsättningar

Senaste stora uppsättningen av rockmusikalen var för några år sedan med Ola Salo som Jesus. Patrik Martinsson, Fred Johanson, Anna Sahlene, Janne Åström och Johan Wahlström var också med.

Första svenska uppsättningen från 1972 på Scandinavium i Göteborg, hade Peter Winsnes som Jesus, Agnetha Fältskog som Maria Magdalena och Örjan Ramberg som Kung Herodes.



LÄS OCKSÅ Peter Stormare gör ny tv-serie i USA:s svensktrakter