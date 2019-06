Emma Stone + FÖLJ

Spice Girls-konserten kan kosta henne jobbet

Hollywoodstjärnan Emma Stone föll från kompisens axlar och bröt axeln – nu är drömrollen i fara

avTorbjörn Ek

NÖJE 26 juni 2019 17:12

En otäck olycka på en Spice Girls-konsert kan kosta Emma Stone drömjobbet.

Hollywoodstjärnan är i London för att spela in Disneyfilmen ”Cruella” – men föll från sin kompis axlar och bröt axeln.

– Hon måste vara i toppform för rollen, säger en källa till The Sun.

Oscarsbelönade skådespelaren Emma Stone, 30, är ett enormt Spice Girls-fan och såg till att ta chansen att se 90-talsgruppen under återföreningsturnén i juni. Spice Girls Emma Bunton, 43, lade upp en bild på sig tillsammans med Stone på Instagram tagen på London-arenan Wembley före konserten, men efter spelningen ler inte stjärnan från ”La la land” längre.

För under konserten blev hon så exalterad att hon klättrade upp på en kompis axlar, men därifrån föll hon och landade så olyckligt att hon bröt axeln, skriver The Sun. Och nu är drömrollen i fara.

Vila i upp till två månader

Emma Stone befinner sig i London för att inom kort börja spela in den kommande Disneyfilmen ”Cruella”, som utspelar sig före klassikern ”101 dalmatiner”. Emma ska göra huvudrollen som Cruella Deville, men läkare har beordrat henne vila i upp till två månader och sagt att hon behöver använda en mitella.

– Emma flyttade till Storbritannien över sommaren för att helt ge sig hän den här filmen, det var ett utmärkt tillfälle att få spela en klassisk filmskurk. Men hon är ett jättestort fan av Spice Girls och levde sig in under konserten och föll från en kompis axlar medan hon röjde, säger en källa till The Sun.

– Först trodde hon bara att det var ett blåmärke, men nu har hon förstått att den faktiskt är bruten. Hon är förkrossad över en så allvarlig skada. Hon måste vara i toppform för rollen, som är aktiv och innebär att hon ska kunna springa runt efter hundar, säger källan.

LÄS OCKSÅ Filmerna du inte får missa – just nu

LÄS OCKSÅ Kryddhet gästlista på Poshs 31-årsfest