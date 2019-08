Kate Winslet + FÖLJ

Kate Winslets besök i Sverige hemlighölls

avBenjamin Ekroth

20 augusti 2019 06:58

Oscarsbelönade filmstjärnan Kate Winslet dök under stort hemlighetsmakeri upp i lilla Valinge utanför Varberg.

Hon var där för att spela in ett populärt tv-program åt brittiska BBC.

– Det är en spännande upplevelse man har fått vara med om, säger Annika Ruff till Nöjesbladet.

Annika Ruff i halländska byn Valinge fick plötsligt besök av Hollywoodstjärnan Kate Winslet hemma på gården.

Winslet är en av deltagarna i BBC:s tv-succé ”Who do you think you are?” där kändisar söker sina rötter. Programmet sänds just nu i Storbritannien. Det visade sig att Kate Winslet har svenska rötter. Hennes morfars farfars far kom från Halland och var bosatt på ett torp. I dag finns det inte många av dåtidens torp bevarade, men Annika Ruff råkar ha ett K-märkt torp på sin tomt. Därför fick hon, under stort hemlighetsmakeri, en förfrågan från BBC som sett torpet på Facebook. De undrade om de kunde få komma dit och filma.

– Vi var lite förvånade. Det här gamla huset får inte så mycket publicitet. De sa att det var en engelsk skådespelerska som skulle komma, säger Annika Ruff.













1 av 5 | Foto: BBC

Tystnadsplikt

Annika och hennes make skrev på avtal om tystnadsplikt med BBC och fick inte förrän kvällen innan inspelningen veta att det var Kate Winslet som skulle filma i deras trädgård nästa dag. Själva inspelningen ägde rum i maj.

Annika Ruff berättar att Kate hade sällskap av sin make Ned och femårige sonen Bear, men de var inte med framför kameran.

– De var här och det tog sin lilla tid. De var väldigt nöjda med miljöerna och hur torpet ligger. De cyklade här utanför också.

Lånade hon cykel av dig?

– Ja. Det var något de kom överens om kvällen innan. Det skulle bli en rolig grej om de kunde cykla här nedanför. Det blev väldigt fint filmat.

Pratade ni något?

– Ja, vi hälsade. De arbetade på hela dagen. Jag tror de åkte kvart över åtta på kvällen. Men vi satt och åt lunch tillsammans. Då pratade vi lite allmänt. Jag frågade henne om hon cyklat på länge. Det sa hon att hon gjort, att hon cyklar med sina barn.

Verkade imponerad

Vad fick du för intryck av Kate?

– Hon verkade väldigt mottaglig och imponerad av omgivningarna här. Väldigt intresserad och seriös. Hon tog in det hon såg och fick veta.

Släktforskarna presenterade inte bara goda nyheter. Det fanns både kriminalitet och tragiska dödsfall i det förgångna, enligt Annika Ruff.

– Hon verkade ta det bra. Det måste ha varit intensiva dagar för henne. Hon gjorde något seriöst av det.

Innan Kate gick tackade hon Annika och John för att hon och hennes familj hade fått vara hos dem en dag.

– Hon tackade så mycket och tyckte det var trevligt att träffas, säger Annika Ruff.

