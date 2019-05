Vince Vaughn + FÖLJ

Vince Vaughn dömd för vårdslöshet i trafik

Måste genomgå vårdprogram för personer med alkoholproblem

avCornelis Rikken

NÖJE 5 maj 2019 00:27

Stjärnskådespelaren Vince Vaughn greps förra sommaren misstänkt för rattfylla.

Nu döms han för vårdslöshet i trafik, rapporterar Los Angeles Times.

I juni 2018 greps Vince Vaughn, 49, i Kalifornien misstänkt för att ha kört rattfull, rapporterar Los Angeles Times.

Skådespelaren ska i samband med gripandet inte ha velat samarbeta med poliserna när de bett honom och hans medpassagerare att kliva ur bilen.

När han sedan fick göra ett blåstest visade det sig att han hade över 0,8 promille alkohol i blodet, den lagliga gränsen för att få köra bil i USA.

Döms till villkorlig dom

I fredags meddelade skådespelarens advokat att Vaughn varken nekar eller erkänner sig skyldig till anklagelserna och lyckas på så sätt undvika att dömas för rattfylla.

I stället döms han till tre års villkorlig dom för vårdslöshet i trafik.

Dessutom måste skådespelaren genomgå ett tre månaders långt vårdprogram för personer med alkoholproblem.









1 av 3 | Foto: Richard Shotwell / AP TT Vince Vaughn.

Har medverkat i flera storfilmer

Vince Vaugnh har under åren skådespelat i en rad stora komedifilmer som ”Wedding crashers” och ”Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”.

Tidigare i år medverkade han i filmen ”Fighting with my family” tillsammans med bland annat Dwayne ”The Rock” Jonhson, 47.

