Bingo Rimér

Söker kärlek i tv – men tror inte på det själva

Deltagarna i ”Viafrees live date” om konceptet

avTorbjörn Ek

23 september 2019 11:42

De påstås vara ”på jakt efter den stora kärleken”.

Men deltagarna i ”Viafrees Live date” tycks inte själva tro på konceptet.

– Förhoppningen att träffa den rätte här är kanske inte jättehöga, säger ”Ensam mamma söker”-profilen Jenny Edlund.

Inför tv-kamerorna ska åtta kändisar gå på fyra direktsända dejter var i den nya dejtingsåpan ”Viafrees Live date”. Tittarna kommer få följa med under hela dejten som kan ta upp till tre timmar för att i realtid uppleva hur kändisar som Bingo Rimér, 44, Daniel Paris, 31, och Vanessa Lopez, 35, försöker charma eller låta sig charmas av potentiella framtida partners.

I Viafrees pressutskick beskrivs programmet med orden ”Åtta glödheta singelkändisar på jakt efter den stora kärleken” och ”åtta kändisar söker kärleken i direktsändning”.

”Söker aldrig kärleken”

Men deltagarna tycks inte tro på konceptet.

– Jag skulle väl säga att jag söker aldrig kärleken riktigt så, händer det så händer det, så vill jag alltid se det, säger Marcelo Peña, 29, känd från ”Paradise hotel”.

Jenny Edlund, 36, som tidigare sökt kärleken i ”Ensam mamma söker” tror inte att hennes fyra ”Live date”-dejter inför kameran kommer resultera i att hon hittar den stora kärleken.

– Jag kan väl säga så här, förhoppningen att träffa den rätte här är kanske inte jättehöga, men samtidigt, jag stänger inga dörrar, säger hon.





















”Skulle bli chockad”

Inte heller Youtube-profilen Antonia ”Anty” Johnson, 27, sätter särskilt hög tilltro till programidén:

– Jag kanske skulle bli lite chockad om jag träffade nån som är mitt livs kärlek, säger hon.

– Det vore kul så klart om jag träffade nån som man i alla fall vill gå på en andra dejt med.

”Big brother”-profilen Vanessa Lopez, 35, är nybliven singel.

– Jag vill bara ha kul i programmet så jag har inte så mycket förväntningar faktiskt, säger hon.

Vill lyfta fram HBTQ

Influencern Daniel Paris, 31, är först och främst med för att han tycker att det är viktigt att HBTQ-personer får utrymme i tv.

– Jag vill ju verkligen träffa the man of my dreams, men sen tycker jag att det är väldigt viktigt att HBTQ-personer tar plats i den här typen av program, att program som handlar om kärlek och dejting också ger utrymme till en homosexuell person. Vi behöver mer sånt i tablåerna så det är kul att få vara den personen, säger han.

Den enda av deltagarna som Nöjesbladet pratar med som på allvar hoppas träffa sin stora kärlek i den nya dejtingsåpan är Bingo Rimér, 44:

– Jag är väldigt glad över att vara här för jag tänker att det här förhoppningsvis ska resultera i att jag ska träffa kvinnan i mitt liv, säger han med ett stort leende.