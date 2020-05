Måns Möllers svar efter starka reaktionerna på nytagna bilden

Reporter: Natalie Demirian

Publicerad: 22 maj 2020 kl. 14.34

Många av Måns Möllers Instagramföljare är chockade och oroliga för hans hälsa efter en nytagen bild på hans ansikte.

Komikern är en av deltagarna i träningsprogrammet ”16 weeks of hell”.

”För mig är det viktiga vad man kan prestera med sin kropp, inte utseendet”, skriver han i ett sms med Aftonbladet.

Flera kända profiler, däribland Måns Möller, 45, genomför träningsprogrammet ”16 weeks of hell” i Dplay-serien ”Den stora hälsoresan”.

”Ser sjuk ut”

Men en nytagen selfie på komikerns Instagram har fått följarna att reagera starkt. Kommentarsfältet fylls av folk som skriver att han ser alldeles för smal och utmärglad ut, att han ser sjuk ut och att han borde äta mer.

Måns Möller har själv sett att folk, som han uttrycker det, inte varit nådiga i vad de har skrivit.

Foto: INSTAGRAM och KARIN NILSSON Måns Möller postade under torsdagen en nytagen bild efter inspelningen av tv-programmet ”Den stora hälsoresan”.

Tappat 15 kilo

När Aftonbladet når honom säger han att utmaningen ”16 weeks of hell” sker under kontrollerade former och att han senast i dag mätte sitt fettprocent med caliper.

”För mig är det viktiga vad man kan prestera med sin kropp, inte utseendet, och mitt världsrekord snabbast över Europa på cykel står sig fortfarande i Guiness World Book of Records. Mitt mål nu är att bli snabbare runt jorden, med lägre vikt kommer min resa gå snabbare. Jag har tappat cirka 15 kg i nuläget”, skriver han i ett sms.

Han jagar dock inte rekordet att cykla snabbast runt jorden, eftersom att man då måste göra det i ett sträck. Istället cyklar han några hundra mil per år. Nästa etapp han kommer att genomföra efter coronasituationen är över är mellan Novosibirsk och Ulam Bator.

”Jag fortsätter mitt kostschema under överinseende av coach Tony Andersson”, skriver han.

