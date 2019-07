Gyllene Tider + FÖLJ

Per Gessle om sjukdomen: ”Fick inte spela”

Gyllene Tider avslutar i Halmstad

avAlex Hartelius

NÖJE 23 juli 2019 17:14

Gyllen Tider fick ställa in sina konserter i Ronneby och Kalmar efter att Per Gessle blivit akut sjuk.

Det var första gången som bandet tvingades ställa in en spelning.

– Jag var så dålig att jag inte fick spela för läkaren, säger han.

Mitt under turnén av jubileumsturnén GT40 drabbades Per Gessle av en kraftig influensa. Gyllene Tider tvingades ställa in sina konserter i Ronneby och Kalmar på läkarens order.

– Jag var så dålig att jag inte fick spela för läkaren. Det var en influensa som satte sig i hela kroppen. Jag var sängliggande i ett par dagar men nu är jag på fötterna igen, säger Per Gessle till Nöjesbladet.

I morgon återupptar Gyllene Tider sin turné med en spelning på Pite havsbad i Piteå. Tidigare i dag meddelade bandet att man även kommer att göra en avslutande spelning i Halmstad, där allt började.

– Det känns helt självklart nu när vi bestämt oss för att göra det. Till en början tänkte vi inte så mycket på det, utan det är ett beslut som vuxit fram under turnéns gång. Den har gått så himla bra och det har varit utsålt överallt, med fantastiska spelningar och enorm publikrespons.













1 av 5 | Foto: ANDERS ANDERSSON Per Gessle.

Micke Syd: ”Det är över nu”

Bandkollegan och trummisen Micke ”Syd” Andersson säger att det känns fantastiskt att få avsluta på hemmaplan och att bandet aldrig varit bättre än vad de är just nu.

– Alla gig har varit utsålda och det kan bero på att det är det sista vi gör. Man har en sista växel. Det känns verkligen som att vi presterar på topp och det känns som en bra sista turné. Vi är grymt bra, vi är grymt bra på att vara “Gyllene Tider”.

Ni kommer inte tillbaka igen?

– Nej, det är över nu.

FAKTA Återstående datum GT40 ​24 juli - Pite Havsbad, Piteå

​26 juli - Dalhalla, Rättvik

​27 juli - Stockholms Stadion, Stockholm

​31 juli - Mariebergsskogen, Karlstad

​2 augusti - Sundbyholms Slott, Eskilstuna

​3 augusti - Ullevi, Göteborg

​5 augusti - Fredriksskans, Kalmar (OBS! Nytt datum)

​6 augusti - Ronneby Brunnspark, Ronneby (OBS! Nytt datum)

8 augusti – Trondheim (Norge)

9 augusti – Fredrikstad (Noge)

​10 augusti - Brottet, Halmstad LÄS MER

