Glenn Hysén och Camilla Lendott firar bröllopsdag

Av: Anna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 31 augusti 2020 kl. 08.44

Idag är det ett år sedan Glenn Hysén gifte sig med Camilla Lendott Hysén.

Han kan inte nog hylla sin fru och beskriver henne som sitt livs stora kärlek.

– Tänk att man skulle gifta sig på äldre dagar, det trodde jag inte. Men jag träffade drömkvinnan, säger Glenn Hysén.

För exakt ett år sedan blev fotbollsikonen och tv-profilen Glenn Hysén, 60, och kärleken Camilla Lendott Hysén, 51, man och hustru under soliga och tårfyllda former på välkända krogen Jungman Jansson i Göteborg. Bland gästerna märktes namn som Ingvar Oldsberg och Ralf Edström och efter ceremonin spelades ”I will always love you” med Whitney Houston.

Innan vigseln gick av stapeln njöt brudparet tillsammans med vännerna Sven-Åke och Kerstin Pettersson och undertecknade av en idyllisk båtresa från Fiskebäcks småbåtshamn till själva festplatsen. Vid ett strandhugg i Eskils kanal bjöd ett gästvänligt, men för de blivande makarna okänt par, in samtliga i sällskapet på en kall öl i solen.

Just det ögonblicket minns Glenn Hysén med värme.

– Bröllopet var helt kanon. Men jag måste säga att det var en av höjdpunkterna när vi alla kom in med båten på den där holmen och gick i land och tog en bira med dem. Det var magiskt.

Foto: PRIVAT Glenn Hysén och Camilla Lendott Hysén sa ja till varandra för ett år sedan.

Hur har det här året varit?

– Jättebra. Tänk att man skulle gifta sig på äldre dagar, det trodde jag inte. Men jag träffade drömkvinnan, säger Glenn Hysén varpå Camilla Lendott Hysén fyller i:

– Det känns jättebra och lite vuxet på något sätt. Det är väl lite vuxenpoäng att vara gift? Bröllopet var helt magiskt, det var som den sista pusselbiten. Jag börjar nästan gråta nu… Men allt blev så otroligt bra och långt över förväntan.

Glenn Hysén är inte sen att hålla med sin hustru och poängterar också hur otroligt vacker hon var på den stora dagen.

– På en skala från noll till tio får det bli en elva.

Foto: PRIVAT Glenn Hysén och Camilla Lendott Hysén.

Makarna kommer fira ett år som gifta med en festmåltid på ovan nämnda Jungman Jansson tillsammans med barn och barnbarn.

– Då kommer alla minnen tillbaka, så det blir jävligt kul. Och de är så duktiga där, vad de än gör blir det sketagött. Jag minns förresten också bröllopsdansen och när Camilla sa att min takt ändå inte var så jävla illa. Haha! Men jag tyckte det var helt bedrövligt.

Det blev ingen smekmånad direkt efter bröllopet, men i mars åkte de iväg på en efterlängtad resa till Mexiko.

– Vi var på fyra olika ställen och det var verkligen en upplevelse. Våra vänner Sven-Åke och Kerstin var ju med. Hade de inte varit det så hade det inte blivit lika bra, de visste precis allt.

Foto: PRIVAT Glenn och Camilla ska fira bröllopsdagen på Jungman Jansson.

Vad är det bästa med Camilla?

– Allt. Hon är en normal människa och hon är som hon är och jag älskar det. På toppen av det hela så kan hon ekonomi, det gör inte jag.

Camilla Lendott Hysén svarar snabbt när hon får samma fråga.

– Det bästa med Glenn är hela hans personlighet, vardagen blir väldigt enkelt med honom. Men han har rätt tråkig humor, säger hon skrattandes.

Makarna Hysén berättar att de är bra på vardagsromantik och att sätta guldkant på tillvaron.

– Vi tycker om att umgås med varandra och ha lite balkongmys. Eftersom man inte har kunnat gå på bio under corona har vi också börjat kolla på Netflix-serier. Det är kanon!

Foto: PRIVAT Ingvar Oldsberg var en av bröllopsgästerna.

