Fick högst betyg av juryn: Hanna Hedlund tvingas lämna ”Let’s dance”

”Vi lämnar på topp”

Publicerad: 17 april 2021 kl. 22.40

Uppdaterad: 17 april 2021 kl. 23.43

NÖJE

Sex par skulle bli fem i kvällens ”Let’s dance”.

Efter en svettig duell mot Anis och Katja, tvingades Hanna och Tobias till slut lämna tävlingen.

– Vi lämnar på topp, säger Hanna Hedlund efter beskedet.

Få ögon höll sig torra när ”Let’s dance”-deltagarna hyllade nära och kära i kvällens program. Men trots den känslostarka insatsen och det högsta betyget av juryn, tvingades Hanna Hedlund, 46, och Tobias Wallin, 42, lämna tävlingen.

Paret mötte Anis Don Demina, 27, och Katja Luján Engelholm, 29, i duellen. Även de fick högsta betyg av juryn, efter en hyllning till Anis mamma.

Samtliga par dansade den moderna dansen contemporary. Hanna Hedlund hyllade sin mamma till Abbas ”Slipping through my fingers”.

– En mamma behöver också höra att de har varit väldigt bra. De får ofta höra det de inte var så bra på. Jag vill egentligen bara säga att jag är så tacksam över att hon finns, och är så bra mamma och mormor. Och att vi längtar efter henne, sade en rörd Hanna Hedlund i programmet.

Juryn hyllade parets nummer, och Tony Irving, 54, kallade det ”gudomligt”.

Dermot Clemenger, 48, tyckte att Hanna öste ut känslor i dansen.

– Jag kan tänka mig att din mamma är riktigt stolt, sade han.

Foto: Annika Berglund Hanna Hedlund och Tobias Wallin.

Inte tagit in resultatet

– Du är så ärlig och genuin. Ditt språk är så fysiskt men så ringande klart, sade Ann Wilson, 52.

I slutet av programmet dansade paren en wienervals, där Hanna och Tobias fick åtta poäng av juryn. Högst betyg fick Kristina "Keyyo" Petrushina, 24, och Hugo Gustafsson, 23, med tolv poäng.

När Aftonbladet pratar med Hanna Hedlund efter sändningen är hon fortfarande i chock över att behöva lämna tävlingen.

– Vi har inte riktigt tagit in att vi inte ska dansa mer. Vi är så glada och hade en så god känsla när vi dansade.

Ni fick ju högsta betyg av juryn, kändes det oväntat att ni skulle duellera?

– Nej man hade en sådan känsla. Alla är så starka som de är. Jag är själv nyfiken på deras resa. Och jag förstår att någon måste ju lämna, svarar sångerskan.

Foto: Annika Berglund Hanna Hedlund och Tobias Wallin tillsammans med programledarna David Lindgren och Petra Mede.

Vågade mer i kväll

Hon säger att hon inte gillade wienervalsen, eftersom den var ”svårare tekniskt”. Däremot är hyllningsdansen till mamman hennes favorit i tävlingen.

– Jag har kommit dit jag önskade att jag skulle komma, liksom att uttrycka en låt utan texten. Att vara i kroppen och uttrycka något genom dansen, säger hon och fortsätter:

– Det var så mycket som jag vågade, att ta mig själv på allvar och att mena allt när man dansar utan att gömma sig bakom humor. Och jag slängde mig runt, böjde mig bakåt och gjorde hopp. Det trodde aldrig att jag skulle våga, säger hon.

Tävlingen kommer hon inte att sakna, däremot sin danspartner.

– Jag kommer att sakna att få dansa med Tobias. Jag har ju verkligen fått en vän för livet. Och han försvinner ju inte bara för att tävlingen är slut, säger Hanna Hedlund.

Foto: Annika Berglund Hanna Hedlund och Tobias Wallin.

Foto: TV4 Hanna Hedlund fick lämna ”Let’s dance”.

Foto: TV4 Anis Don Demina och Hanna Hedlund tvingades till duell i ”Let’s dance”.

Det här dansade paren:

1. Michel Tornéus och Jasmine Takács

Dans: Contemporary

Musik: ”Du måste finnas” – Newkid.

2. Kristina ”Keyyo” Petrushina och Hugo Gustafsson

Dans: Contemporary

Musik: ”Girl on fire” – Alicia Keys

3. Filip Lamprecht och Linn Hegdal

Dans: Contemporary

Musik: ”April april” – Lill-Babs.

4. Anis Don Demina och Katja Luján Engelholm

Dans: Contemporary

Musik: ”Halo” – Beyoncé.

5. Carola Häggkvist och Tobias Karlsson

Dans: Contemporary

Musik: ”You’ll be in my heart” – Phil Collins.

6. Hanna Hedlund och Tobias Wallin

Dans: Contemporary

Musik: ”Slipping through my fingers” – ABBA.

7. Alla paren

Dans: Wienervals

Musik: ”A thousand years” – Christian Perri.

Foto: TV4

Foto: TV4 Poängen efter juryns röster.

