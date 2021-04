1. ”Hardhome” (avsnitt, ”Game of thrones”)

Någonstans kulminerade sagan här, när The white walkers anfaller en liten norrländsk by. De fuktiga ögonkasten mellan The Night King och Jon Snow är en modern klassiker.

2. ”The viper and the mountain” (avsnitt, ”Game of thrones”)

Duellernas duell. Chocken går inte att skaka av sig.

3. ”The lion and the rose” (avsnitt, ”Game of thrones”)

Anordna aldrig ett bröllop i Westeros. Men när Joffrey Baratheon äntligen mötte sitt efterlängtade öde var glädjen nästan pervers.