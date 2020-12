Publicerad: 02 december 2020 kl. 09.05

Paparazzi 64: Alla bojkottar Grammys och Drew Barrymore har klantat till det?

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 02 december 2020 kl. 09.05

Miley Cyrus har släppt sitt efterlängtade album men något har gått mycket fel!

Brittiska staten vill att Netflix ska förtydliga att The Crown är fiktion samtidigt som Meghan Markles senaste uppsats för The New York Times låter oss följa brittiska kungahusets utveckling i realtid.

Grammy-nomineringarna har väckt mycket uppståndelse i år och nu menar diverse kändisar att det är dags för bojkott, vi förklarar varför.

Matt Perry från ”Vänner” är förlovad och Drew Barrymore är tydligen en mycket problematisk vigselförrättare!

01:30 Hånet mot nya Grinchen: ”Ser ut som en fågel”

02:50 Ilska efter Mileys albumsläpp: ”Det är sabotage”

08:25 Brittiska kulturministerns krav på Netflix efter ”The crown”

14:30 ”Meghan går i Dianas fotspår”

18:45 Trainors skräck för sex under graviditeten: ”Information ingen bad om”

20:50 Brooklyn Beckhams tatuering: ”Kan vara glad att laser finns!”

23:00 Artistens (och allas) storbråk med Grammy – I VERSALER: Hoppade av

41:00 Har bytt artistnamn efter skandalen – och släppt nytt

47:00 Vänner-stjärnans unga kärlek efter missbruket

51:20 Drew Barrymore vigde lärare och elev i tv av misstag

