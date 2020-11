Michael Jacksons legendariske ljudtekniker död

Bruce Swedien blev 86 år

Av: TT

Publicerad: 17 november 2020 kl. 23.32

Uppdaterad: 18 november 2020 kl. 07.07

Foto: AP/TT Den framlidne popstjärnan Michael Jackson på scen 1984.

Den amerikanske ljudteknikern Bruce Swedien är död, skriver Pitchfork. Swedien både spelade in och mixade Michael Jacksons oerhört populära album "Thriller" och "Bad", men även albumen "Off the wall" och Dangerous".

I arbetet med albumen jobbade Swedien i nära samarbete med Jackson och producenten Quincy Jones. "Det finns inte ord för att uttrycka hur mycket Bruce betydde för mig", skriver Jones på Instagram.

Som ljudtekniker arbetade Swedien också åt några av jazzens största, däribland Count Basie och Duke Ellington.

Han var svenskättling och blev 2001 hedersdoktor vid Luleå tekniska universitetet. Bruce Swedien blev 86 år.

