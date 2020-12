Mia Skäringer om succéshowen: ”Extrem dödsångest varje kväll”

Berättar om nervositeten: ”Fruktansvärt livrädd”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 13 december 2020 kl. 16.43

Foto: TV4 Mia Skäringer i ”Hellenius hörna”.

Mia Skäringer Lázár gjorde stor succé med sin arenashow.

Nu berättar skådespelaren om nervositeten bakom scenen.

– Jag var också fruktansvärt livrädd och hade extrem dödsångest varje kväll, säger hon i ”Hellenius hörna”.

Mia Skäringer Lázárs, 44, föreställning ”Avig Maria – No more fucks to give” gjorde stor succé inför utsålda arenor runt om i landet, hyllades och sålde över 300 000 biljetter.

I ”Hellenius hörna” frågar programledaren David Hellenius, 46, om hon fick en rockstjärnekänsla när det hela blev så stort.

– Det är klart att jag njöt vissa stunder på scen under alla spelningar, men jag var också fruktansvärt livrädd och hade extrem dödsångest varje kväll innan jag stod där bakom scenen. Det var för mycket för min människa att egentligen klara av, så jag fick stänga av på något vis, säger hon.

Foto: Pressbild/TT Mia Skäringer i sin hyllade show

”Som en robot”

På frågan om vad rädslan handlade om svarar Mia Skäringer Lázár:

– När man hör tio tusen människors förväntningar i ett rum, det är en nervositet som inte ... Jag kände, nu ska jag klara av det jag ska säga, all text och allting.

Hon fortsätter.

– Det var mer, gå på toaletten, tömma kroppen, ha ordning på allt och jag klarar inte av att träffa några människor innan giget, utan jag var oerhört som en robot, satt själv och nästan gungade för att gå in i någon slags fokus.

Ingen stor föreställning igen

David Hellenius undrar om hon är sugen på att göra en till föreställning.

– När jag klev av i december efter sista föreställning kände jag att jag måste gå från det här stora, stora rummet, det kan inte jag vara kvar i för då kommer jag få megaprestationsångest. Sedan måste jag få gå tillbaka till att leka igen, där det inte är så pretentiöst.

”Hellenius hörna” sänds 13 december 21:00 i TV4 och på TV4 Play.

Foto: TV4 David Hellenius.

