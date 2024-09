”Emily in Paris” får en ny säsong

Netflix-succén kommer tillbaka

TT

Uppdaterad 15.20 | Publicerad 15.10

Nu är det klart: Netflixsuccén ”Emily in Paris” får en ny säsong – den femte.

I torsdags släpptes de fem sista avsnitten av den fjärde säsongen av ”Emily in Paris”. Nu meddelar Netflix att det blir en fortsättning.

expand-left helskärm Lily Collins fortsätter spela Emily i Netflixsuccén.

I den fjärde säsongen lämnade Emily (Lily Collins) den franska huvudstaden och följde med sin nya kärlek till Rom istället.

”Emily in Paris” hade premiär den 12 augusti och enligt Netflix fick den 19,9 miljoner visningar under de första fyra dagarna. Den tog sig in på topplistan i 93 länder och har sedan dess legat kvar i fyra veckor i rad.

Netflix har inte meddelat när den femte säsongen ska spelas in eller släppas på strömningstjänsten.