Sympati för seriemördaren i Shyamalans "Trap"

Ålder: 53.

Familj: hustru, tre döttrar.

Bor: Philadelphia.

Yrke: manusförfattare, regissör.

Tidigare filmer: ”Sjätte sinnet”, ”Unbreakable”, ”Signs”, ”The village”, ”Lady in the water”, ”The happening”, ”Split”, ”Glass” och ”Knock on the cabin”.

Aktuell med: ”Trap”, som har biopremiär den 2 augusti.