Tidigare PH-deltagaren och influencern gör entré i ”Bachelor”

Kommer rakt in i tävlingen

Publicerad 20.00

Välkända ansikten gör entré i nytt sammanhang.

I kväll kommer realityprofilen Emma Hellström och influencern Sophie Arvebrink in som nya deltagare i årets säsong av ”Bachelor”.

I veckans första avsnitt av ”Bachelor” hårdnar konkurrensen när två nya tjejer gör entré.

Under en gruppdejt tävlar fyra deltagare om singeldejter med säsongens ungkarlar Stephane Frick, 35, och Rasmus Allard, 30, höjer programledaren Amie Bramme Sey instanserna. Innan den sista delen av tävlingen kan börja presenterades två maskerade tjejer ut på stranden.

Under mexikanska brottarmasker gömmer sig två nya deltagare: Emma Hellström och Sophie Arvebrink.

Maskerade överraskningen

Den som har koll på realitytv kanske känner igen Emma Hellström.

2017 var nämligen Emma Hellström en av deltagarna i ”Paradise hotel”, och tre år senare var hon tillbaka i programmet en säsong till. Samma år fick tv-tittarna även träffa henne i ”Celebrity ex on the beach”.

– Jag tror absolut att jag kan bli ett hot här inne för tjejerna. Jag är väldigt bra på att charma, säger Emma Hellström i ”Bachelor” och blinkar med ett öga.

Influencern: ”Är egentligen väldigt snäll”

Även Sophie Arvebrink kanske känns igen då hon har över 800 000 följare på Instagram.

– Jag tror att folk skulle uppfatta mig som ganska tuff, men jag är egentligen väldigt snäll, säger Arvebrink om sig själv.

Om det är Emma Hellström eller Sophie Arvebrink som får någon av de sista rosorna återstår att se.