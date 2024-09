Harvey Weinstein akut till sjukhus

Drabbats av bröstsmärtor

Uppdaterad 23.21 | Publicerad 21.17

Den omskrivne före detta filmproducenten Harvey Weinstein har förts till sjukhus och ska genomgå akut hjärtoperation, skriver ABC News.

Harvey Weinstein, 72, ska ha fått bröstsmärtor under kvällen och hämtats från Rikers Island där han avtjänar sitt fängelsestraff.

Han dömdes 2020 till 23 års fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp.

I våras rev högsta domstolen i New York upp domen, eftersom man menar att fel begåtts under rättegången. I veckan har Weinstein kallats till rätten i New York där man ska inleda förberedelserna inför att ta om rättegången, skriver TT.