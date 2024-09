Jakob Öqvist slutar på Mix Megapol – lämnar ”Gry Forssell med vänner”

Vill få mer tid med barnen

Publicerad 2024-06-18

Jakob Öqvist lämnar Mix Megapols morgonshow ”Gry Forssell med vänner”.

Anledningen är att radioprofilen inte får det att funka med familjelivet.

– Det tär väldigt mycket på mig, säger han själv i morgonens radiosändning.

Snabbversion Radioprofilen Jakob Öqvist, 53, lämnar morgonradioshowen ”Gry Forssell med vänner” på Mix Megapol.

Anledningen till beslutet är att Jakob vill ha mer tid med sina tre barn, särskilt efter separationen från ex-partnern Hanna Nörgaard.

Jakob Öqvist, 53, har i fyra år varit en del av morgonradioshowen ”Gry Forssell med vänner” i Mix Megapol.

Men nu lämnar programledaren och ståuppkomikern programmet.

Det avslöjar han själv under tisdagsmorgonens radiosändning, ett klipp som också ligger ute på Mix Megapols Instagram.

Han skilde sig från exet Hanna Nörgaard förra året efter 23 år tillsammans och berättar att han inte får ihop föräldralivet med att sända morgonradio.

Tre barn i skolåldern

– Jag har tre barn i skolåldern. Jag lämnar tre skolbarn sovandes och sedan ska de sköta hela sin skolgång, fixa matsäck, friluftsdagar, och sådant där. Det tär väldigt mycket på mig. Och det är också så att man träffar ju barnen mycket, mycket mindre tyvärr när man har skilt sig. Det blir hälften av tiden, säger han och fortsätter:

– Och då att jag är borta varje morgon. Så jag träffar dem ju på kvällarna. Plus att jag då driver en populär standup-klubb och åker runt och ståuppar på kvällarna. Jag får det inte att funka just nu i mitt liv. Det här är en stor del av att jag känner mig otillräcklig. Därför har jag nu själv till slut kommit fram till att jag kommer inte kunna sända morgonradio med er just nu.

Slutar helt på Mix Megapol

I ett sms till Aftonbladet säger Jakob Öqvist att han inte kommer att jobba på Mix Megapol alls just nu, utan istället fokusera på sin familj, sin standup-klubb och kommande podcast-projekt.

”Men jag har älskat att vara en del av ’Gry Forssell med vänner’ - och vi har verkligen inte sagt adjö utan på återseende”, skriver han.

Anders Edholm, pressansvarig på Bauer Media, säger till Aftonbladet att man just nu inte kommer att leta efter en ersättare till Jakob Öqvist i programmet.