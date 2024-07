”Robinson”-Charlotta Hedlund hoppar av – trots andra chansen i ”Gränslandet”

Fick möjlighet att stanna – trots förlust • Lundins känga

Publicerad 2024-04-22

”Robinson”-deltagaren har ”ovanlig tur”.

Trots förlust i duell, får hon stanna kvar i tävlingen.

Men Charlotta Hedlund har för tråkigt under äventyret och väljer att hoppa av.

Charlotta Hedlund, 30, förlorade duellen mot Zayera Khan, 49, och hamnade på ”Gränslandet” – trots att hon var redo att åka hem.

Väl på ”Gränslandet” ställdes hon i duell mot sin nära vän, Simone Sjöström, 24. Vetskapen om att Simone verkligen ville stanna kvar på ”Robinson”, och Charlotta själv som varje dag fick motivera sig till att inte ge upp – gjorde att hon la sig i tävlingen.

Resan hem till Sverige var nu ett faktum, något som Charlotta såg extremt mycket fram emot.

Charlotta Hedlund la sig i duellen mot Simone Sjöström.

Lars tackade nej till ”Gränslandet”

Men efter att Lars Koefoed, 58, röstats ut ur ”Robinson” i söndagens avsnitt, beslutade han sig för att inte fortsätta äventyret i ”Gränslandet”

– Det var inte konstigare än att jag helt enkelt tappade sugen, säger han.

Lars Koefoed tackade nej till Gränslandet. Foto: TV4

Gränsländarna blir medvetna om att den utröstade deltagaren tackat nej till erbjudandet när båten kommer till stranden tom och i stället levererar ett brev.

”Charlotta. Du har en ovanlig tur. Det kommer ingen konkurrent från örådet. Det betyder att du får stanna kvar en vecka och fortsätta tävla”, står det i brevet.

Charlotta i tårar

Men Charlotta ser inte möjligheten som en ovanlig tur. Hon flyr lägret i tårar och berättar att hon har en enorm hemlängtan.

Charlotta Hedlund i tårar efter brevet.

Programledaren Anders Lundin, 65, kommer då till stranden i ett försök att övertala Charlotta till att inte ge upp. Han ifrågasätter hennes val och säger att hon borde tänka på alla de tusentals sökande som velat ha hennes plats, och de som gråtandes tvingats lämna ”Gränslandet” för att hon och de andra deltagarna är kvar i tävlingen.

– För att vara helt ärlig, jag tänker inte så jävla mycket på alla andra. Jag tänker mest på mig själv. Sorry to say it, svarar Charlotta.

Anders Lundin försöker övertala Charlotta till att stanna kvar.

Kängan från Anders: ”Besviken”

Hon säger att hon är trött på att förstöra sin kropp, att hon vill hem och träna och inte ”sitta på röven och ha tråkigt”.

– Så det var för tråkigt för dig? Men det är ju en del av ”Robinson”. Det är ju att uthärda, inte bara att det är fysiskt, det är hunger, men också tiden är ju ett av hindren för att ta sig hela vägen. Det är lite förvånande och såklart blir man besviken, du har presenterat dig som en fighter och en vinnare, säger Anders Lundin.

Charlotta Hedlund vill åka hem.

Men hans hårda ord tar inte på Charlotta, som kastar in handuken och nu vill tillbaka till Sverige och äta protein och sluta leva under svält.

”Gränslandet” sänds måndagar till torsdagar på TV4 Play.