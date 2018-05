Morgan Freeman + FÖLJ

Morgan Freeman anklagas för sexuella trakasserier av flera kvinnor



1 av 2 | Foto: Richard Shotwell / AP TT Morgan Freeman.

NÖJE 24 maj 2018 18:58

Morgan Freeman anklagas för sexuella trakasserier av en tidigare produktionsassistent.

Dessutom träder flera kvinnor fram och vittnar om liknande händelser, rapporterar CNN.

– Han försökte lyfta upp min kjol och frågade om jag hade några underkläder, berättar produktionsassistenten för nyhetskanalen.

Åtta kvinnor anklagar skådespelaren Morgan Freeman, 80, för sexuella trakasserier, rapporterar CNN.

En ung kvinna fick jobb som produktionsassistent under filminspelningen av komedin ”Going in style” 2015, som stjärnor som Morgan Freeman, Michael Caine och Alan Arkin medverkar i. Jobbet kantades under flera månaders tid av övergrepp, där Morgan Freeman dagligen ska ha rört vid henne på ett opassande sätt och kommenterat hennes kropp, berättar kvinnan för CNN.

Vid ett tillfälle ska Freeman försökt dra upp hennes kjol upprepade gånger.

– Han försökte lyfta upp min kjol och frågade om jag hade några underkläder, berättar produktionsassistenten för CNN.

”Alan Arkin sa åt honom att sluta”

Enligt produktionsassistenten blev Alan Arkin vittne till händelsen.

– Alan Arkin sa åt honom att sluta. Morgan flippade ur och visste inte vad han skulle säga.

Andra uppgiftslämnare vittnar också om hur Morgan Freeman ska ha uppträtt opassande på andra filminspelningar. En anställd i produktionen av filmen ”Now you see me” från 2012, berättar för CNN hur skådespelaren brukade kommentera hennes och en kollegas kroppar.

– Han kommenterade våra kroppar. Vi visste att vi inte kunde bära plagg som skulle framhäva våra bröst eller rumpor om han skulle komma förbi. Alltså inga figurnära plagg, säger hon enligt CNN.

Åtta personer vittnar om övergrepp

CNN rapporterar att de totalt varit i kontakt med 16 personer som verkat nära Morgan Freeman, varav åtta uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Fyra personer som arbetat med samma produktioner som skådespelaren under de senaste tio åren hävdar att Morgan Freeman vid upprepade tillfällen uppträtt på ett sätt som gjort kvinnor i hans närhet obekväma.

Nyhetskanalen har även varit i kontakt med ytterligare ett dussintal som arbetat med eller för Freeman, där vissa hyllat skådespelaren och som aldrig sett att han skulle ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier eller ett oprofessionellt uppförande på arbetsplatsen.

CNN uppger även att man framgångslöst sökt Morgan Freemans representant vid upprepade tillfällen för en kommentar.

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:50

LÄS OCKSÅ ”Kvinnor pressas att blotta sig”

LÄS OCKSÅ Lulu Carter om att vittna mot Timell: ”Inte trevligt för någon”

LÄS OCKSÅ Federala åklagare utreder Harvey Weinstein

24 maj 2018 18:58