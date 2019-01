Star Trek + FÖLJ

”Star Trek”-skådespelaren död – fördes akut till sjukhus

Sonen om sista mötet: ”Han var så glad”



1 av 2 | Foto: YOUTUBE William Morgan Sheppard.

avSofia Sundström

NÖJE 7 januari 2019 22:09

Dagen började med ett härligt familjemöte.

På kvällen ändrades allt när ”Star trek”-skådespelaren William Morgan Sheppard fördes i ilfärd till sjukhus och dog med sin hustru vid sin sida.

”Han var så glad att träffa oss”, skriver sonen Mark i ett känslomässigt inlägg.

William Morgan Sheppard, 86, har dött i Los Angeles, skriver Independent.

Han är mest känd från ”Star trek”, där han spelat fyra olika roller. Han har dessutom delat roll med sin son Mark Sheppard i både ”Doctor who” och ”NCIS”, där William Morgan Sheppard har spelat den äldre versionen av rollfiguren.

Nu berättar sonen, som även spelat i bland annat ”Supernatural”, om hans fars sista timmar i livet, i ett känslomässigt inlägg på Instagram där William Morgan Sheppard ligger i en sjuksäng.

”Behöver inte lida längre”

”Vi åkte för att tillbringa lite tid men min pappa i dag. Även om han inte kunde prata höll vi händer och skrattade, han var så glad över att träffa oss. Vi lämnade honom och kom hem. En bra dag”, skriver han på Instagram.

Efter att Mark Sheppard åkt hem förvärrades läget snabbt för pappan.

”Han fördes med ilfart till sjukhuset, och avled 18:30, med min mor vid sin sida. Jag är väldigt tacksam att han inte behövde lida längre”, skriver sonen och avslutar med att tacka sina följare för alla böner och all kärlek.

Efterlämnar fru och barn

William Morgan Sheppard föddes i London 1932 och började sin skådespelarkarriär med ”Strongroom” 1962 och den sista filmen han medverkade i var ”Last mans club” 2016, där han spelade rollfiguren Will. Han var även röstskådespelare i datorspel, bland annat ”The conduit” och ”Civilization V”.

I ”Star trek VI: the undiscovered country” spelade han Klingon commander, i ”Star trek” från 2009 spelade han Vulcan Science Council Minister, i ”The news generation” spelade han Ira Graves samt Quatai i ”Star tred: Voyager”. Han har även medverkat i ”Dexter”, ”It's Always Sunny in Philadelphia”, ”Mad Men” och ”Transformers”.

William Morgan Sheppard sörjs närmast av hustru och barn.

Kända profilerna som lämnat oss under 2018 02:10

LÄS OCKSÅ Då återvänder ikoniska "Star trek"-kaptenen

LÄS OCKSÅ Spaceys sexskandal hotar film – fler män anklagar stjärnan

7 januari 2019 22:09