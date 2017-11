Skådespelaren David Cassidy har dött

Förra veckan lades skådespelaren och tidigare tonårsidolen David Cassidy in på sjukhus – och var i akut behov av en levertransplantation.

Nu meddelar hans representanter att Cassidy dött av organsvikt.

Han blev 67 år.









1 av 3 | Foto: Dan Steinberg / AP David Cassidy.

David Cassidy lades förra veckan in på ett sjukhus i Florida – och enligt uppgift hade hans njure och lever fallerat.

Enligt Cassidys representanter var skådespelaren och tidigare tonårsidolen i akut behov av en levertransplantation.

Men natten mot onsdag svensk tid kom beskedet att David Cassidy dött.

”David dog omgiven av de han älskade, med glädje i sitt hjärta och fri från den smärta som hade plågat honom så länge”, skriver en representant för skådespelarens familj till USA Today .

Ikonisk tonårsidol

David Cassidy var bland annat känd för sin roll som Keith Partridge i tv-serien ”The Partridge Family” – och var på 70-talet en ikonisk tonårsidol, både som soloartist och som medlem i bandet med samma namn.

Genom sin karriär spelade han in en rad filmer och medverkade i tv-serier som ”Malcolm in the middle” och ”CSI” – samt sålde över 30 miljoner skivor.

Kämpade med demens

I februari meddelade David Cassidy att han diagnostiserats med demens – och att han tänkte lägga av med turnerandet för att fokusera på sin hälsa.

Han medgav också att demensen i hans familj hade plågat honom genom åren, eftersom han fått bevittna sin farfars kamp mot syndromet – och sin mors ”försvinnande” in i det.

Den senaste tiden ska skådespelarens hälsa ha sviktat – vilket till slut ledde till David Cassidys akuta inläggning på sjukhus.

Han blev 67 år.

Här är stjärnorna som lämnat oss 2017 00:45

LÄS OCKSÅ Skådespelare kämpar för sitt liv

LÄS OCKSÅ Förre tonårsidolen: ”Jag är dement”