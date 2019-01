Rebecca Ferguson + FÖLJ

Bröllopslycka för Rebecca Ferguson

Gifte sig i hemlighet i julhelgen: ”Jag är inte särskilt religiös, jag tror på kärleken”

avTorbjörn Ek

NÖJE 24 januari 2019 10:51

Rebecca Ferguson har gift sig.

I en intervju med amerikanska tv-programmet Extra berättar hon om bröllopsceremonin som hölls i julhelgen.

– Vi hyrde en stuga med vänner och familj och vinterstövlar och ulliga raggsockor och stora varma tröjor, säger hon enligt People.

Svenska Hollywoodstjärnan Rebecca Ferguson, 35, har gift sig i hemlighet.

Bara de närmsta vännerna och familjen var inbjudna till bröllopsceremonin som hölls i jul- och nyårshelgen, uppger People.

Det är Ferguson själv som berättar om bröllopet, i en intervju med det amerikanska tv-programmet Extra. I maj blev hon mamma för andra gången, och det är pappan till sin nu sex månader gamla dotter som hon också gift sig med. För Extra berättar hon att han heter Rory, men avslöjar inte makens efternamn.

Sonen fick hålla ringen

Sonen Isaac, 11, som Rebecca Ferguson har med expojkvännen Ludvig Hallberg, var med under ceremonin och fick hålla i ringen, medan lillasyster sov i sin vagn.

– Vi ville ta det steget. Jag är inte särskilt religiös, jag tror på kärleken. Det var mer för oss och vår familj. Vi hyrde en stuga med vänner och familj och vinterstövlar och ulliga raggsockor och stora varma tröjor. Vi spelade spel, biljard, tennis, berättar hon om bröllopet i intervjun med Extra.

Rebecca Ferguson skippade traditionell brudklänning under vigseln.

Bröllopsoutiften ska bli sommarkläder

– Nej, jag hade en vacker kjol, en brudkjol som jag kan korta och sätta i fickor och använda i Grekland i sommar. Jag är så praktiskt lagd, säger hon och skrattar.

Även om hon inte tycker att något förändrats i förhållandet efter bröllopet tycks hon njuta av vissa detaljer.

– Vi säger hela tiden ”hej frugan”, ”hej maken” till varandra. Det är kul.

Rebecca Ferguson har bland spelat i filmer som ”The greatest showman”, ”Kvinnan på tåget” och mot Tom Cruise i två ”Mission impossible”-filmer, hon är också aktuell i den kommande ”Men in black”-filmen och intervjun med Extra gjorde som en del i marknadsföringen av filmen ”The kid who would be king”.

Rebecca Ferguson har London som hemmabas, men är fortfarande folkbokförd i Sverige. Däremot har äktenskapet med Rory ännu inte registrerats av svenska myndigheter.

