Hon tar över i ”Paradise hotel” – efter Malin Gramer

Nöjesbladet avslöjar: Rebecca Stella ny programledare

NÖJE 19 november 2018 05:39

Malin Gramer har tackat för sig.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att det blir Rebecca Stella tar över som programledare för ”Paradise hotel”.

– Även om jag lever ett busy life som mamma och med mina företag tvekade jag inte en sekund när jag fick frågan om att leda nästa säsong, hälsar hon.

Malin Gramer, 40, hoppade av ”Paradise hotel” efter höstens säsong för att få ihop sitt livspussel bättre med barn i skolåldern.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att Rebecca Stella, 33, tar över som programledare för den populära dokusåpan på TV3 och Viafree.

Uppdraget är inte helt nytt för Stella, som också ryckte in och vikarierade när Malin Gramer var föräldraledig i säsongen som sändes hösten 2017. Hon har också varit programledare för eftersnacksprogrammet ”Studio paradise” på Viafree.

Spelas in i Mexiko nu

TV3 bekräftar för Nöjesbladet att det blir Stella som tar över när Gramer nu valt att hoppa av dokusåpan.

– Det känns så otroligt grymt att vara tillbaka i mitt absoluta favoritprogram, hälsar Rebecca Stella via TV3:s presskontakt.

Den kommande säsongen börjar spelas in i Mexiko i dag och kommer att sändas redan i vår. Det är den tionde säsongen av ”Paradise hotel” och kanalen beskriver det som en jubileumssäsong, som ska innehålla flirtar och hyllningar till favoritögonblick från tidigare säsonger.



1 av 2 | Foto: Johnny Wohlin/Viafree Rebecca Stella tar över som programledare för ”Paradise hotel”

– Även om jag lever ett busy life som mamma och med mina företag tvekade jag inte en sekund när jag fick frågan om att leda nästa säsong. Dessutom kommer ni få ta del av ännu mer av den lyxiga PH-världen och få följa mig behind the scenes på sociala medier, vilket är superkul. Med en sneak peak på deltagarlistan är det extra roligt att vara programledare för just jubileumssäsongen, hälsar Rebecca Stella via TV3.

Enligt Nöjesbladets uppgifter kommer deltagarlistan att fyllas med en mängd tidigare deltagare som återvänder till paradishuset.

En av deltagarna som uppges medverka är Lukas Holm, 25, som medverkade i höstens säsong och där slogs ut precis före finalen. Men TV3 avböjer att vilka deltagarna är i den kommande säsongen.

