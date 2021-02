Tony Bennett lider av Alzheimers sjukdom

Av: TT

Publicerad: 01 februari 2021 kl. 16.37

Uppdaterad: 01 februari 2021 kl. 18.30

Foto: Evan Agostini Tony Bennett på Grammygalan 2018.

Den legendariske amerikanske sångaren Tony Bennett lider av demenssjukdomen Alzheimers sjukdom. Det berättar han för den amerikanska pensionärsorganisationen AARP:s tidning.

Den nu 94-årige Bennett diagnostiserades för första gången med sjukdomen 2016.

Enligt artikeln känner han fortfarande igen sina nära och kära, men kämpar ibland med att förstå var han befinner sig och vad som händer runt omkring honom.

Tony Bennett har haft en karriär under sju decennier med låtar som "Rags to riches" och "I left my heart in San Francisco". Så sent som 2014 nådde han topplistorna då han släppte ett duettalbum med Lady Gaga. Han blev då den äldsta personen att nå nummer ett.

KOPIERA LÄNK