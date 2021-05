Dokusåpastjärnorna om påstådda övergreppen i ”Paradise hotel”

”Under min säsong var jag med om tjatsex”

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 23.09

Uppdaterad: 07 maj 2021 kl. 23.26

NÖJE

Årets säsong av ”Paradise Hotel” har ställts in efter larm om sexuella övergrepp.

De kvinnliga deltagarna Annie Dahlberg och Jennifer Paatere har anklagat en deltagare för sexuella övergrepp och han polisanmäldes i april av tjejerna och Nent Group som står bakom Viaplay och Viafree.

Nu diskuteras det högljutt om den här typen av realitysåpor har en plats i tv-utbudet. Discovery networks pausade i veckan sin kärlekssåpa ”Ex on the beach” som en direkt följd av händelserna kring ”Paradise Hotel”.

Aftonbladet har varit i kontakt med före detta dokusåpadeltagare och tidigare deltagare i ”Paradise Hotel” för att ställa ett antal frågor i ämnet.

Foto: CAROLINA BYRMO Meral Tasbas.

Meral Tasbas: Jag blir bara glad om det läggs ner

Meral Tasbas, 42, har medverkat i samtliga säsonger av ”Baren” och har även varit med i ”Club Goa”.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Jag är personligen inget fan av den sortens realityshow för jag tycker varken det är bra för deltagarna eller för någon överhuvudtaget att vara med i en dokusåpa där 95 procent handlar om hur mycket sex man ska ha. Jag blir bara glad om det läggs ner helt och hållet. För varje säsong har det blivit värre, och det har tappat sin charm. Det är fruktansvärt och inget jag står bakom överhuvudtaget.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Nej, under min tid var det absolut inte så. Vi var ju där för att tävla och alla ville vinna pengarna. Det handlade inte vem som skulle få mest tv-tid utan om vinstsumman. Det var en helt annan grej.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Det var charmigt i början men om det ska vara så här tycker jag det ska tas bort helt från tv-tablån. Men jag tror tyvärr inte att det kommer läggas ner, alla de här programmen drar ju tittare. Det är därför det går säsong efter säsong. De vill se unga människor göra bort sig totalt, det är så fruktansvärt att deltagarna inte förstår det.

Foto: Ola Åkeborn Qristina Ribohn.

Qristina Ribohn: Lägg ner sådana program

Qristina Ribohn, 65, tävlade i ”Farmen” 2001 och 2003 och har även deltagit i andra dokusåpor som ”Baren” och ”Club Goa”.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Jag är inte förvånad. Det har ju varit på väg åt det hållet länge. Det är ju tyvärr så. Allt började med ”Big Brother” med Linda Rosing och sedan har gränserna bara suddats ut mer och mer. Jag är som sagt inte ett dugg förvånad.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Nej, inte vad jag vet. Jag vet ju inte allt, men jag har inte hört något om det.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Jag tror inte det är någonting som vi vill se, om jag ska vara ärlig. Jag tror det har gjort sitt. Jag tycker absolut man borde lägga ner sådana program, det ger helt fel signaler. Det känns ute.

Foto: CAROLINA BYRMO Martin Melin.

Martin Melin: Måste ha skett en hel del övergrepp

Martin Melin, 54, var den första vinnaren av ”Expedition Robinson” 1997. Han har även medverkat i ”Realitystjärnorna på godset”.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Jag tänkte på det igår när flera gamla deltagare sa att de också hade råkat ut för det där eller sett det där. Det måste ju ha skett en hel del övergrepp i exempelvis ”Paradise Hotel” med tanke på hur mycket fylla och sex det har varit. Skulle man sätta sig och gå igenom gamla ”Paradise Hotel”-program skulle man nog hitta en hel del övergrepp, det är jag övertygad om.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Nej, inte i ”Robinson”. Just i den såpan tror jag det är en extremt liten risk för någon form av övergrepp. Jag tror att i de dokusåpor där det förekommer många unga människor samt alkohol, där finns risken för övergrepp.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Jag tror man nu sitter på kanaler och produktionsbolag och verkligen tänker efter om man ska fortsätta med det här. Jag tror man kommer pausa det ett tag och sedan kommer man se över hur man ska förhålla sig. Om man drar igång något igen kommer man nog hålla stenhård koll. Ingen kanal eller produktionsbolag skulle klara av att det hände något mer.

Foto: CAROLINA BYRMO Nicole Wennerström Larsson.

Nicole Wennerström Larsson: Under min säsong var jag med om tjatsex

Nicole Wennerström Larsson, 25, deltog i ”Paradise Hotel” 2020.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Jag blir besviken och upprörd såklart och tycker att produktionen kunde ha skött det snyggare.

Förekom det något liknande när du var med?

– Under min säsong var jag med om tjatsex. Men det hann nästan inte bli det, produktionen ringde och skrek i luren att ett nej är ett nej. Direkt på morgonen fick jag gå på ett möte med producenten, det var en annan producent då, och jag fick välja om jag ville ha kvar den där killen i huset eller inte. De hade även ett möte med honom. Den producenten och den produktionen tog det mycket mer allvarligt då.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Jag tror både ”Paradise Hotel” och ”Ex on the beach” kommer tillbaka, men i ett mildare format. Produktionen borde be om ursäkt och skärpa till sig. Det kommer nog bli mycket hårdare och de kommer inte längre acceptera sådant här.

Karolin Khaksa.

Karolin Khaksa: Så länge programmet har tittarsiffror kommer det nog fortsätta

Karolin Khaksa, 40, var med i ”Paradise Hotel” 2009.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Nej, men jag har tänkt att det är något som skulle kunna hända på ett sådant ställe, att det kan gå snett. Det är nog inte så ovanligt. Det är mycket festande, man är ensam på stället och så kanske man attraheras av någon.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Faktiskt inte, i alla fall inte i den säsongen som jag var med i.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– De här såporna har ju haft ett dåligt rykte. Det är fest, alkohol och sex och det här gjorde det ju bara värre. Programmet fick en ännu sämre stämpel. Men det kan både vara dålig och bra reklam, vissa kanske blir mer nyfikna. Folk är ju olika. Så länge programmet har tittarsiffror kommer det nog fortsätta. Men generellt sett känns det som tiden för dokusåpor är över, det känns inte lika inne längre.

Foto: PONTUS ORRE Zübeyde Simsek.

Zübeyde Simsek: Kriminellt och brottsligt

Zübeyde Simsek, 51, deltog i ”Expediton: Robinson” 2001 och 2003, kom på andra plats i ”Club Goa” 2005.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Först och främst är det fruktansvärt – så beklagligt och sorgligt för de som har blivit utsatta. Hoppas rättvisan finns på deras sida. Är det här ”bra tv”? Har man låtit det fortgå för att det höjer tittarsiffrorna? I så fall är det kriminellt och brottsligt i mina ögon.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– På min tid så blev jag själv inte utsatt eller hörde eller såg något i min närhet.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Det är väl ändå dags att tänka på något nytt och fräscht, något som ligger mer i tiden. Skippa alla skitsåpor.

Foto: Rodrigo Rivas Ruiz Thobias Thorwid.

Thobias Thorwid: Jag hoppas de lägger ner

Thobias Thorwid, 29, deltog i ”Paradise Hotel” 2014 som joker.



Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Jag känner att det bara var en tidsfråga innan det där kom fram. Det har hänt saker bakom kulisserna som produktionen valt att inte sända tidigare. Jag förstår inte att de sände det här nu, det var tydliga övergrepp.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Under min säsong så hände det lite grejer, men det var inte övergrepp tror jag, utan det var mer saker folk gjorde mot sig själva som de sedan bad produktionen ta bort.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Jag hoppas de lägger ner eller ändrar formatet för det här har spelat ut sin roll. Det var kul när jag var med för då hade det inte sänts på ett tag, men nu är det så himla scriptat och producerat. Jag tycker man ska ändra formatet så det blir något annat. Kanske mer mångfald, olika sexualiteter, inte bara heteronormativt och så förutsägbart. Som det är nu är det bara ofräscht.

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT Lenita Drottmark.

Lenita Drottmark: Jag hoppas att det bojkottas

Lenita Drottmark, 31, deltog i ”Paradise Hotel” 2013.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– I och med att jag har varit med själv så tycker jag det är för jävligt att inte redaktionen gjorde något tidigare. Jag skulle inte uppmuntra någon ung kille eller tjej att söka till det programmet överhuvudtaget. De har kameror uppsatta och ser allting hela tiden så det är för jävligt att de inte reagerade. Jag hamnade i en svacka och mådde ganska dåligt efter ”Paradise Hotel” för det var sådan press som jag lade på mig själv.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Jag var med så himla kort tid, jag kan inte riktigt svara på det. Jag är väldigt glad att jag åkte ut så snabbt som jag gjorde och jag skulle aldrig vara med igen.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Jag hoppas att det bojkottas mer och mer, att fler öppnar sina ögon. Jag ser inte att det gynnar någon deltagare överhuvudtaget. Vill man bli känd så finns det andra sätt än att vara med i en reality. Jag ser inte så ljust på framtiden för den här typen av program.

Foto: EBBA OLSSON WIKDAHL Peter Rung.

Peter Rung: Tjatsex var en del av förspelet i princip

Peter Rung, 43, (före detta Svensson, reds anm) deltog i ”Big Brother” 2002.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Dels är det jakten på tittarsiffror, den går över fler och fler gränser hela tiden. Det finns inte något slut känns det som. När jag var med för 20 år sedan så hände det också saker, men nu känns det som att det inte finns något stopp för vad människor är villiga att göra, det gäller både produktionen, men också de som är med i programmet.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Jag kan inte minnas så mycket, men det var andra gränser då. Det fanns ingen samtyckeslag och tjatsex var en del av förspelet i princip. Jag tror helt enkelt att gränserna har förskjutits.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Det hade varit häftigt om man hade kunnat använda samma plattform för att diskutera samtycke istället för att diskutera nästa övergrepp. Kanske använder man samma box, men inte gör det till en fuckfest utan lärande om sunda relationer.

Foto: Mia Carlsson Anna-Katarina Rydberg.

Anna-Katarina Rydberg: Otidsenligt och grisigt

Anna-Katarina Rydberg, 31, deltog i ”Paradise Hotel” 2013.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Ja, det har det absolut gjort. Jag har börjat reflektera och funderat på om det var så här på min tid också. Jag kan inte komma på att jag har bevittnat några sexuella övergrepp, men det känns som att det alltid har varit ganska dålig kvinnosyn. Det var tävlingar man skulle ha varje vecka för att klara sig kvar.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Hela kulturen i PH är sådan, är man inte med på Snurra flaskan eller andra saker så ska man åka ut eftersom man är tråkig. Man har gjort saker som man inte har varit bekväm med, som inte hade varit okej i den ”normala” livet och det är för att man inte ska åka ut och för att killarna ska tycka om en.

Vad tror du om framtiden för den typen av dokusåpor?

– Det här konceptet är så förlegat. Det är otidsenligt och grisigt. Jag hoppas i alla fall att det inte blir något mer ”Paradise Hotel”.

Foto: natjoh Jackie Ferm.

Jackie Ferm: De är inga onda demoner

Jackie Ferm, 30, deltog i tredje säsongen av ”Paradise Hotel” 2009 som hon vann.

Har uppgifterna om sexuella övergrepp i ”Paradise Hotel” väckt några speciella tankar och känslor?

– Ja, det är ju fruktansvärt jobbigt för de inblandade. Både för offer och tittare. Jag tänker faktiskt på förövarna också. Vad har fått dem att bli så här? Om det varit en liknande situation för 12 år sedan hade det inte tagits på så stort allvar. Vi hade ju ett helt annat klimat då så jag tycker det är bra att det uppmärksammas och stoppas.

Förekom det något liknande under din tid i dokusåpavärlden?

– Jag såg inga sexuella övergrepp när jag var med. Jag tycker att man tog in mer intelligenta och bättre karaktärer då. Nu är det ju samma gymnasielever med dålig självkänsla och hybris som väljer att göra förnedrings-tv.

Vad tror du om framtiden för den här typen av dokusåpor?

– Det är helt kört. Det kommer inte att fungera i dagens klimat. Förr i tiden skyllde jag också på produktionsbolaget för olika saker, men vi alla har ett eget ansvar också. Det är helt vanliga människor i produktionen. De är inga onda demoner. Jag tror inte en ”normal” människa bara skulle kunna se på när det händer sådana här jobbiga saker. Det kommer säkerligen komma en helt annan typ av reality som vi inte sett innan, som passar nutiden.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 23.09