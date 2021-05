Way out west ställs in

Flyttas till 2022

Publicerad: 03 maj 2021 kl. 11.00

Foto: ADAM IHSE / TT NYHETSBYRÅN Way out west flyttas till nästa år.

Way out west ställs in.

Coronapandemin gör att Göteborgsfestivalen flyttas till 2022 istället.

– Med nuvarande läge i åtanke är det en omöjlighet att genomföra ett evenemang som Way out west på det sättet vi vill, säger festivalarrangören Filip Hiltmann i ett pressmeddelande.

Det blir inget Way out west i år heller. Det meddelar festivalarrangören i ett pressmeddelande. I stället flyttas festivalen till augusti nästa år, men biljetterna kommer släppas redan i slutet av maj.

Way out west räknar också med att kunna släppa namn på några av de artister som ska medverka nästa år under den närmaste veckorna.

– Det känns sjukt tråkigt att behöva ställa in festivalen ytterligare ett år, men med nuvarande läge i åtanke är det en omöjlighet att genomföra ett evenemang som Way out west på det sättet vi vill, säger Filip Hiltmann som ingår i festivalledningen i ett pressmeddelande.

– Våra blickar är fast riktade mot 2022 och vi väntar ett högt tryck på biljetter redan från start. Stora festivaler i både Storbritannien och USA har sålt ut på nolltid under våren, och vi tror att samma fenomen kommer att uppenbara sig här.

Den 25 maj släpps biljetterna till nästa års festival som planeras äga rum 11 till 13 augusti 2022.

