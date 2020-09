Här gör skådisen från ”Bonusfamiljen” debut som regissör

”Jerka” Johansson bakom ny komediserie för Kanal 5 – Björn Gustafsson och Alba August i huvudrollerna

Av: Anna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 12 september 2020 kl. 20.50

Foto: SHIMODA MEDIA I veckan spelades flera scener in i och utanför en restaurang på Södermalm i Stockholm.

Erik ”Jerka” Johansson gör regidebut i en ny komediserie för Kanal 5.

Huvudrollerna spelas av skådespelarparet Björn Gustafsson och Alba August, kan Aftonbladet avslöja.

Skådespelaren Erik ”Jerka” Johansson har medverkat i en rad filmer och tv-serier genom åren såsom ”Eva och Adam”, ”Maria Wern” och ”Tills Frank skiljer oss åt”. De senaste åren har han axlat rollen som Patrik i SVT:s succéserie ”Bonusfamiljen”.

Foto: Anders Wiklund/TT Erik ”Jerka” Johansson.

Nu kan Aftonbladet berätta att Erik Johansson ska göra regidebut. I skrivande stund spelas det in en tv-serie för Dplay och Kanal 5 som bygger på den kanadensiska komediserien ”How to buy a baby” och som handlar om ett par som försöker skaffa barn via IVF efter att ha försökt på naturlig väg. Den började sändas som en webb-serie 2017 och har blivit hyllad på en rad olika tv-galor.

Titeln är inte spikad

Erik Johansson har tillsammans med en manusförfattare gjort en svensk version av serien som han alltså även regisserar. Exakt vad titeln kommer bli är inte spikat i dagsläget, men arbetsnamnet för serien är enligt uppgifter ”Två av oss”.

Foto: Anders Wiklund / TT Björn Gustafsson och Alba August.

Huvudrollerna i den kommande serien spelas av paret Alba August och Björn Gustafsson som träffades under inspelningen av filmen ”Unga Astrid” och deras namn ska ha förekommit i ett mycket tidigt skede av produktionen. Skådespelerskan Celie Sparre som medverkat i bland annat ”Syrror” och ”Lyckligare kan ingen vara” har också en roll i tv-serien.

PH-profilen var statist

I veckan spelades flera scener in i och utanför en restaurang på Södermalm i Stockholm. Alba August och Björn Gustafsson var på plats tillsammans med Erik Johansson och övriga i teamet liksom en rad statister som bland annat bestod av radioprofilen och tidigare ”Paradise hotel”-deltagaren Thobias Thorwid.

Alba August och Björn Gustafsson gjorde entré vid flera tillfällen på restaurangen vars stora fönster var täckta med mörka skynken. En person med god insyn i produktionen vittnar om en ”väldigt rolig, nytänkande och utmanande dialog” gällande manuset.

Aftonbladet har varit i kontakt med Kanal 5 och Dplay som inte vill kommentera uppgifterna.

