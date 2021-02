Anna Brolin: Vissa dagar kan det svida

Tv-profilen om tittarrekord, ankskräck och elaka kommentarer

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 21 februari 2021 kl. 18.25

Uppdaterad: 21 februari 2021 kl. 18.39

Anna Brolin har gjort otaliga tv-sändningar genom åren.

Men ibland går det inte riktigt som planerat – som när hon sprang in med andan i halsen till en sändning.

– Jag kutade in med någon sekunds marginal och var så andfådd att jag inte kunde prata.

Vi börjar med ”Efter fem” som du tycker är världens roligaste jobb?

– Det är det verkligen och jag har Sveriges bästa kollegor och det är så himla härlig stämning. Vi har slagit tittarrekord på tittarrekord, så vi är väl något på spåren. Tittarna verkar gilla oss.

Vad tror du är hemligheten bakom succén?

– Det passar nog in den tidseran vi lever i. Man får så himla mycket nyhetsflashar under dagen och man hinner kanske inte läsa och ta in allt. Vi summerar allt och analyserar det som hänt. Programmet kanske inte hade funkat lika bra för tio eller tjugo år sedan.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Anna Brolin.

Du har också tagit över som programledare för ”Farmen” efter Paolo Robertos något hastiga sorti.

– Det var ett otroligt äventyr! Jag har ingen erfarenhet alls av gårdsliv och kände både lite pollenallergi och pälsdjursallergi.

Du blev vettskrämd av en anka i tv-studion veckan innan du fick frågan?

– Precis och jag undrade om de verkligen hade sett klippet med ankan. Men det är fortfarande en tävling och tävlingsmomenten är ju min naturliga hemmaplan. Det var också härligt att gå utanför min komfortzon och lära mig massa nya saker.

Foto: TV4 Ankan går till attack mot Anna Brolin.

Foto: TV4 Ank-kalabalik.

Vad är det värsta som hänt under en direktsändning?

– Innan TV4-tiden var jag sen till en sändning och fick springa in med andan i halsen. Jag kutade in med någon sekunds marginal och var så andfådd att jag inte kunde prata. Men det värsta är nog när jag tappade rösten under friidrotts-EM i Barcelona 2010. Det blev bara värre och värre under sändningen och mitt i en intervju så fanns det inget ljud kvar.

Får du som många kvinnliga offentliga personer utstå mycket skit?

– Jag har också haft en hel del manliga kollegor som har fått utstå rätt mycket. Men jag kan få höra saker om exempelvis utseendet. Vissa dagar kan det svida och vissa dagar rinner det av mig.

Din ”Efter fem”-kollega Henrik Alsterdal har skvallrat och berättat att ni har sockerförbud sedan årsskiftet och att ni spionerar lite på varandra?

– Hahaha! Vad fan, Henrik! Det är tur att han inte spionerade på mig förra helgen. Men vi har förbud innan sändning och det finns en del tillgängligt då. Vi hjälps åt lite.

Foto: PONTUS ORRE Anna Brolin med familj på Gröna Lund 2019.

Du och maken Jesper har två kids. Hur är småbarnslivet?

– Det är intensivt men också alldeles underbart. De är väldigt aktiva, vilda och roliga. Men jag kan säga såhär, man blir väldigt bra på att jaga. Ibland känns det som att jag fångar in dem som bowlingklot.

Är det nu vi ska fråga om ni är sugna på flera barn?

– Nja, man måste orka med de man har och dessutom har man bara två händer. Man måste också kunna ta varsitt barn under armen och bära ut dem från ett ställe. De är helt fantastiska, men ibland undrar jag hur man pallar.

Hur ser fredagsmyset ut?

– För barnen är det väldigt viktigt med chips, det är nog den viktigaste ingrediensen. Och tacos! Det blir inte mer exotiskt än så.

FAKTA Anna Brolin Namn: Anna Eleonora Brolin Ålder: 40 Familj: Maken Jesper Rodhborn och barnen Elton och Lionel. Karriär: Varit på TV4 sedan 2008 och varit programledare för olika sportsändningar, ”Nyhetsmorgon”, ”Biggest Loser” m.m. Aktuell: Programledare för ”Efter fem” och ”Farmen”. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 21 februari 2021 kl. 18.25