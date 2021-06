Svensk debutfilm visas på Cannes filmfestival

Regissören Nathalie Álvarez Meséns om ”Clara Sola”

helskärm Regissören Nathalie Álvarez Mesén. Visa mer Foto: Fredrik Persson / TT

Ännu en delvis svensk film tar plats i årets Cannes-festival:

Nathalie Álvarez Meséns, 33, debutfilm ”Clara Sola” ska visas i sidosektionen Quainzaine des Réalisateurs.

– Jag är fortfarande överväldigad. Nu får filmen en bra plattform för att möta en större publik, säger hon.

När majoriteten av festivalens program avslöjades i torsdags, stod det klart att det finns svenska intressen, i form av medproducenter, i flera filmer i årets festival, som äger rum 6-17 juli.

Joel Spira med svenska flera skådespelare är med i Mia Løve-Hansens franska tävlingsfilm ”Bergman island” med Tim Roth, Vicky Krieps och Mia Wasikowska. Den är till största delen inspelad på Fårö.

Fler svenska inslag i Cannes

Joachim Triers norska tävlingsfilm ”Världens värsta människa” med Anders Danielsen Lie är delvis inspelad i Trollhättan. Det finns också svenska pengar i både Eskil Vogts norska ”De oskyldiga” och isländska ”Lamm” med Noomi Rapace. Båda tävlar i sidosektionen Un Certain Regard.

Under tisdagen avslöjades programmet i en annan sidosektion, Quainzaine des Réalisateurs. Senast en svensk film var med där var 2019, då Levan Akins ”And then we danced” visades med stor framgång. Den har sedan blivit en kultfilm runt hela världen i hbtq-kretsar.

helskärm Ur ”Clara sola”. Visa mer Foto: PRESSBILD

Nu har Nathalie Álvarez Meséns debutfilm ”Clara Sola” (betyder ”Clara solo”) blivit uttagen att visas där. En film om en kvinna i 40-årsåldern i Costa Rica . Hon upplevs av många nästan som ett helgon. En kvinna som kan hela folk i omgivningen. Då upplever hon ett sexuellt uppvaknande…

Titelrollen spelas av dansaren Wendy Chinchilla.

Halva livet i Costa Rica

Nathalie har bott ungefär halva sitt liv i Sverige, där hon är född av föräldrar från Costa Rica och Uruguay, och halva sitt liv i Costa Rica, där filmen alltså är inspelad och utspelas. Filmutbildningen har hon skaffat både i Sverige och i New York.

– Det är blott andra gången en film från Costa Rica är med i Cannesfestivalen, så det är en stor grej där, förstås, säger hon.

– Det finns kanske vissa delar som kan vara känsliga för publiken i Costa Rica, om man är väldigt religiös. Men att kvinnor lever i en patriarkal struktur, det stora temat jag jag ville behandla, det finns ju överallt.

I övrigt finns bland annat filmer med Tilda Swinton och Juliette Binoche med i denna sektion.

