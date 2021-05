Evin Ahmad efter succén: ”Folk blir kåta av serien”

Publicerad: 31 maj 2021 kl. 13.49

Foto: Lotte Fernvall Evin Ahmad.

Hon tog Sverige med storm som den ensamstående mamman Leya i ”Snabba cash”.

Nu berättar Evin Ahmad om uppvaktningen på Instagram från 19-åringar – och fotbollsproffs.

– Folk blir kåta när de ser ”Snabba cash”, säger skådespelaren som är aktuell i Viaplay-serien ”Max Anger”.

Få har säkert missat Evin Ahmad, 30, som under våren sågs i den omskrivna serien ”Snabba cash”, där hon spelar huvudkaraktären Leya. Nu är hon aktuell i Viaplays ”Max Anger – With one eye open”, som är baserad på Martin Österdahls roman ”Be inte om nåd”.

I serien spelar hon ryska Pashie som har ett förhållande med huvudkaraktären Max Anger, som spelas av Adam Lundgren, 35. För rollen fick Evin gå kurs i ryska parallellt med inspelningarna av ”Snabba cash”.

– Det var roligt, vi hade en väldigt bra lärare. Allt var ju nedstängt så jag hade ju mycket tid att lära mig nya saker. Jag och Adam träffades och lärde oss ryska tillsammans.

– Jag var noggrann med att inte göra en stereotyp, liksom att inte överdriva. Man har ju sett stereotyper på den ryska skurken i amerikanska filmer, eller i filmer överlag. Det handlar mycket om tempo, ju snabbare jag pratade desto bättre lät det. Jag har kurdiskan i bakgrunden som delar vissa ljud med ryskan, det gjorde det lite lättare.

Fick corona under inspelningen

Serien spelas in i Sverige och i Litauen, planerna var dock att spela in i Sankt Petersburg där den också utspelar sig. På grund av pandemin kom teamet inte så långt. Evin blev dessutom själv sjuk under inspelningarna.

– Det var precis när jag skulle göra mina sista dagar i Litauen. Det var ändå jobbigt, jag förlorade smak och hade svårt att andas. Jag tänkte ju bara på filmteamet, att jag inte ville sätta dem i skiten, säger hon.

Sedan premiären av ”Snabba cash” 7 april har serien och inte minst skådespelarna Evin Ahmad och Alexander Abdallah, 28, varit på de flestas läppar. Hon berättar att uppmärksamheten har överväldigande.

–Jag är en superkänslig person... jag behöver sova väldigt mycket, vara ensam och landa lite. Men det har varit så kul, för alla har sett den. Så många visar uppskattning och kärlek, jag är så tacksam, säger hon.

Fått skamliga förslag

Hon förstod att serien skulle bli något speciellt under inspelningarna, men säger att det alltid är osäkert innan en premiär.

– Men liksom Ricky Gervais har twittrat om den och fotbollspelare från Barcelona och Tottenham har skrivit till mig. Man tänker bara va? Det är väldigt roligt faktiskt.

Evin Ahmad och Olle Sarri i ”Snabba cash”.

Det holländska fotbollsproffset Steven Bergwijn, 23, har hört av sig till Evin på Instagram, bland många andra.

– Vissa vill ju ligga bara, det är liksom 19-åringar som skriver. Det vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. Jag har valt att inte svara på någonting. Jag har en medberoendepersonlighet så jag kommer bara att få dåligt samvete om jag inte svarar på alla. Det är inte för att vara dryg utan det hade varit ett heltidsjobb, berättar hon.

Evin säger att det både är meddelanden där folk raggar och från tjejer som tycker att hon är en förebild.

– Men också jättemånga frågor om var Leyas jeans är ifrån? De är från Weekday haha!

”Det är djuriskt”

Motspelaren Alexander Abdallah har tidigare berättat för Aftonbladet om att folk flirtat och till och med friat till honom på Instagram. Det är nog ingen underdrift att påstå att serien väcker primitiva känslor hos tittaren.

– Folk blir kåta när de ser ”Snabba cash”! Det är ju lite ”Bonnie and Clyde”, lite gangster... karaktärerna följer sina innersta drifter, det är djuriskt nästan. Det är väldigt mycket känslor, de har sex och det är familjedraman. Det är på liv och död, säger Evin.

Men trots mängder av raggningsförsök och skamliga förslag är Evin sedan flera år tillbaka tillsammans med skådespelaren Ardalan Esmaili, 35, känd från bland annat ”Snöänglar” och ”Charmören”.

– Vi skådespelare är ju inte enkla människor, vår lycka ligger alltid i yttre faktorer. Vi ska ju alltid bli valda, och vi försöker alltid peppa varandra. Det är nog en fördel att vi delar det här intresset och yrket, det är skönt att ha stöd.

