Bowie dubbelt prisad på Brit Awards

Årets album: David Bowie: ”Blackstar”

Årets kvinnliga artist: Emeli Sandé

Årets manliga artist: David Bowie

Årets grupp: The 1975

Årets genombrott: Rag’n’Bone Man

Årets singel: Little Mix: ”Shout out to my ex”

Årets musikvideo: One Direction: ”History”

Årets internationella framgång: Adele

Årets internationella kvinnliga artist: Beyoncé

Årets internationella manliga artist: Drake

Årets internationella grupp: A tribe called quest