Florence Welch fördes akut till sjukhus – ställde in spelningar

”Inte stark nog” • Våg av stöd från fansen

Publicerad 22:43

Förra veckan meddelade Florence Welch att två spelningar ställts in på grund av hälsoskäl.

Nu avslöjar artisten att hon fördes till sjukhus för en akut operation.

”Det räddade mitt liv”, skriver hon.

”Florence and the machine”-sångaren Florence Welch, 36, säger att hon är ledsen över att hon tvingats ställa in flera spelningarna.

Nu berättar hon vad som låg bakom det hastiga beslutet.

”Jag var tvungen att opereras akut av skäl som jag inte riktigt känner mig stark nog att gå in på ännu, men det räddade mitt liv”, skriver hon på Instagram.

Welch går inte in på några detaljer kring hur länge hon vistats på sjukhus eller vad hon fått för typ av vård – mer än att det var akut vård.

helskärm Uppträdande av Florence and the machine 2022.

Fansens stöd: ”All kärlek till dig”

Florence Welch har fått en våg av ”krya på dig”-hälsningar i kommentarerna till inlägget.

”Vi skickar all kärlek till dig. Ta hand om dig”, skriver en person.

”Glad över att du har fått vård och är på bättringsvägen!”, skriver en annan.

helskärm Florence Welch

Förra året tvingades bandet ställa in flera spelningar i Storbritannien då Florence Welch bröt foten.

”Efter att ha röntgat foten verkar det som att jag har dansade med en bruten fot i går”, skrev hon då på X, tidigare Twitter.