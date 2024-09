Snögubben fick lämna ”Masked singer” först av alla

Låt: Dua Lipa – ”Dance the night away”

Discokulans egen beskrivning:

– Jag kan slå vad om att det rycker i benen på er när Discokulan rullar in. Mina snabba fötter har det diktats om. Kalla mig en player om du vill, man kan inte vinna utan att satsa, och det har jag gjort många gånger, både på jobbet och privat. Men jag har egentligen inte lust med något. Jag har fastnat på bild med både internationella kungligheter och med Benny. Jag älskar dunka, dunka och har även lånat musik av Per och Marie. Jag steppade upp mitt game när alla i Sverige fortfarande låg och sov. Då visade sig en ny superkraft. Ibland har mina ambitioner provocerat, men också lett mig till mitt ringmärkta mål. Det är viktigt att resultatet blir hundraprocentigt, oavsett om jag uppträder på nationalarenan eller tillsammans med megastjärnor utomlands. Så stoppa pressarna, nu är det äntligen dags för den här kicksökaren att dansa in på scen.