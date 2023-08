Artisterna efter kritiken om för många okända i ”Så mycket bättre”: ”Full förståelse”

Artisten: ”Befogad kritik” • TV4:s svar

Publicerad 08:28

GOTLAND. ”Vem är det?”

Det var frågan som ställdes under många sociala medier-inlägg hos TV4 när årets ”Så mycket bättre”-artister presenterades.

– Jag hade tänkt att trycka en t-shirt där det stod ”Och vem fan är Pär Wiksten”, säger The Wannadies-sångaren.

Eagle-Eye Cherry, Peg Parnevik, Lasse Holm, Sanne Salomonsen, Dogge Doggelito, Mapei, Ellen Krauss, Marit Bergman, Omar Rudberg, Jonathan Johansson, Pär Wiksten och Staffan Hellstrand.

Det är årets artister i den fjortonde säsongen av ”Så mycket bättre” som sänds under hösten på TV4.

Men på sociala medier var många tittare missnöjda med flera av artisterna som TV4 presenterade – framför allt var de kritiska till att många av artisterna inte är kända för den breda massan.

helskärm Artisterna som är på plats under pressträffen: Pär Wiksten, Mapei, Staffan Hellstrand, Peg Parnevik, Omar Rudberg, Sanne Salomonsen, Ellen Krauss.

När Aftonbladet träffar några av artisterna under inspelningen på Gotland har kritiken inte undgått en del av dem.

– Ja, jag har upplevt det och är väl den som fått minst antal likes på sociala medier av alla artister. Det känns nervöst. Jag har ju gjort stora låtar men ingen vet vem ansiktet är bakom musiken. Jag har inte haft en svensk karriär på det sättet, det har varit väldigt underground. De som vet, de vet, säger amerikanskfödda Jacqueline ”Mapei” Cummings, 39.

helskärm Mapei.

”Är väl befogad kritik”

Hon har haft en karriär utomlands, i länder som USA, Brasilien, England och Japan och är främst känd för hitlåten ”Don’t wait” från 2014.

– Så nu ska man blotta sig inför svenska folket och jag hoppas att folk ska gilla det. Men det har varit lite nervöst och folk har varit så här ”vilka är det här”, säger hon.

Ellen Krauss, 23, som släppte sitt debutalbum för tre år sedan, säger:

– Det är väl befogad kritik, men det som är skillnaden är att det finns låtar som är kända för den breda massan och de här människorna kan sitt hantverk.

helskärm Ellen Krauss.

”Nivån av okändhet”

Pär Wiksten, 57, frontman i Skellefteå-bandet The Wannadies, allra mest känd för låten ”You and me song” från 1994, har också sett kritiken.

– Så här kan jag säga. Vi har gjort jättemånga låtar som jättemånga älskar. Vi är inte super-mainstream, men många kan låtarna. Men de vet inte riktigt vilket band det är. Och jag är alltså en sångare i det här bandet som folk inte riktigt vet vilka det är. Så du fattar nivån av okändhet som jag ligger på. Så jag har full förståelse för det.

helskärm Pär Wiksten.

Han hade till och med tänkt skämta om det i programmet.

– Jag hade tänkt trycka en t-shirt där det stod ”Och vem fan är Pär Wiksten”. Det hade varit lite kul.

TV4 om kritiken

Martin Nygren, exekutiv producent, säger att han är van vid att folk i allmänhet har mycket åsikter kring vilka deltagare de väljer.

helskärm Martin Nygren, exekutiv producent.

– Vi försöker täcka in olika genrer och olika tidsepoker av svensk musik, och olika åldrar och så där. Det blir lite så att man vill hitta något för alla, lite som en Aladdin-ask eller en Twist-påse. Att man väljer vissa som frestar mer, men sedan vill man att våra tittare ska få nya favoriter och upptäcka nya artister. Det har faktiskt blivit en ganska stor del av programmet. Det tycker jag att vi historiskt har lyckats leverera, det är många artister som har fått ett rejält avstamp ur ”Så mycket bättre”.