Distributören bryter samarbetet med Fröken Snusk

Efter misstankar om manipulerade strömningar

Publicerad 2024-01-17

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Den svenska musikdistributören Amuse bryter samarbetet med Fröken Snusk.

Bolaget har plockat bort artistens låtar på Spotifys begäran, skriver Dagens Nyheter.

I början av året plockades Fröken Snusks och Rasmus Gozzis låtar bort från Spotify.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att det är den svenska musikdistributören Amuse som raderat musiken på begäran av Spotify efter misstankar om manipulerade strömningar.

”Vi arbetar tätt med streamingtjänsterna och tar alltid ner berörda releaser på begäran av dem. De här låtarna finns därför inte tillgängliga att lyssna på just nu”, skriver Sofia Green, kommunikationschef på Amuse, i ett mejl till tidningen.

expand-left helskärm Fröken Snusk.

Lovar nya låtar

Hon vill inte gå in på detaljer kring vad som ligger bakom det brutna samarbetet, men säger att det inte finns några planer på att låtarna ska göras tillgängliga via deras tjänst igen. Enligt uppgifter till DN ska låtarna istället publiceras via en distributionstjänst som är kopplad till skivbolaget Universal i Norge.

Fröken Snusk och Rasmus Gozzi har tidigare lovat att ”all musik kommer tillbaka” igen i februari.

”Jag har världens bästa nyhet! 4 februari släpper vi 490 låtar! Vilken låt saknar ni mest?! Vi älskar ert stöd”, skrev de i varsitt inlägg på Instagram.