Molly Sandén och Yaeger sjunger i Avicii Arena

TT

Uppdaterad 2023-12-06 | Publicerad 2023-11-08

Molly Sandén, Yaeger, NOTD och Teddy Swims spelar på Avicii Arena 6 december under parollen ”Together for a better day”.

Det är Tim Bergling Foundation som anordnar en konsertkväll för ungas psykiska hälsa, ett initiativ som togs första gången 2021.

Sedan tidigare är Yung Lean, Cherrie, Jireel, Adaam, Thomas Stenström, Daniela Rathana, Cleo, Hurula, Wermland Operas Orkester och den amerikanske bluegrasstjärnan Dan Tyminski klara för konserten, som leds av artisten Jelassi och skådespelaren Ayaan.

expand-left helskärm Molly Sandén medverkar på konserten "Together for a better day". Arkivbild.

2021 anordnades den förra ”Together for a better day”-konserten i Avicii Arena, då spelade bland andra Håkan Hellström och Zara Larsson.

”Det är viktigt för oss att engagera de unga. Vi märkte förra gången att konserten kan göra skillnad, och kommer därför fortsätta med det här eftersom det finns så mycket kvar att göra. Det är vår största investering i år och dessutom står vi i startfasen för att bygga ytterligare tre musikstudior”, säger Aviciis pappa Klas Bergling i ett pressmeddelande.